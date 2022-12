Vink: ‘Je hebt eigenlijk niks aan hem als je teruggetrokken wil spelen’

Zondag, 4 december 2022 om 11:21 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:46

Marciano Vink zet vraagtekens bij de basisplaats van Davy Klaassen in het Nederlands elftal. Volgens de analist is de Ajacied uitermate geschikt voor een aanvallend systeem, maar verliest hij zijn waarde voor het elftal als er vanuit een verdedigende organisatie wordt gespeeld. Klaassen, die het WK begon als bankzitter, was in de laatste drie wedstrijden van Oranje steevast basisspeler.

"Als je met provocerende pressing wil spelen, dan verwacht je eigenlijk drie snelle mensen voorop", concludeert Vink in WK Praat van ESPN. "Dan verwacht je eigenlijk Bergwijn, die het niet goed doet of goed gedaan heeft. Met zijn snelheid is hij tien keer sneller dan Klaassen." Presentator Milan van Dongen vindt Klaassen juist belangrijk bij de provocerende pressing. "Dat kan Gakpo ook", countert Vink. "Het is niet helemaal hocus pocus wat er gebeurt, het is gewoon terugtrekken. En wachten tot zij (Verenigde Staten, red.) een verkeerde inspeelbal hebben en dan schakelen we heel snel om."

"Dus zulk fantastisch werk doet Klaassen niet. Ik vind Klaassen een superspeler, maar rond de zestien en met heel veel balbezit. Dan heeft hij altijd die rebound, want hij staat altijd op de goede plek met de kopbal. En daar ligt zijn gevaar", benoemt Vink de dingen die de middenvelder in zijn ogen altijd wel goed doet. "Maar als jij dus teruggetrokken wil spelen, dan heb je eigenlijk niks aan Klaassen."

"En als je het balbezit wil verhogen, moet je niet met De Roon spelen, want die wil bij balbezit liever niet aan de bal komen", vervolgt Vink zijn analyse over het middenveld van Oranje. "Je hebt drie verdedigers die in aanvallend opzicht niet heel veel doen, dus je mist op het middenveld gewoon echt voetbal met Klaassen en De Roon, die ook terecht naar de kant werden gehaald. Maar als je zo wil spelen zoals Van Gaal wil spelen, met dat provocerende drukzetten, dan moet je gewoon snelle mensen voorop hebben. Dan is er geen ruimte voor Klaassen, hoe goed ik hem ook vind."