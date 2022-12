BILD komt met briljante woordspeling om optreden van Dumfries te omschrijven

Zondag, 4 december 2022 om 09:34 • Tom Rofekamp • Laatste update: 09:37

Binnen- en buitenlandse media zijn het er unaniem over eens: Denzel Dumfries was zaterdag de grote uitblinker namens Oranje. De rechtsback van Internazionale deelde met twee assists én doelpunt mee in de gehele doelpuntenproductie tegen de Verenigde Staten (3-1). Onder meer het land van zijn werkgever heeft mooie woorden over voor Dumfries, maar het is het Duitse BILD dat de dag wint.

"Eerst Denzel, dan Washington", kopt de boulevardkrant, waarmee er verwezen wordt naar de bekende Amerikaanse acteur Denzel Washington. Echter refereert de kop ook direct aan de hoofdstad van de Verenigde Staten, Washington D.C. Er wordt zodoende met een knipoog gedoeld op dat de Amerikanen terug zullen moeten vliegen nu ze klaar zijn in Qatar.

Ook de Italiaanse media zetten de back die in hun land actief is in de spotlights. "Super Dumfries lanceert Nederland", schrijft La Gazzetta dello Sport, terwijl Corriere dello Sport in zijn lofzang ook een tegenstander betrekt: "Dumfries stuurt McKennie (actief bij Juventus, red.) naar huis." Laatstgenoemde krant doopt de Rotterdammer 'de grote protagonist' van de wedstrijd en wijdt zelfs een speciaal video-item aan het feit dat hij bij drie goals betrokken was.

Dumfries was namelijk pas de derde Nederlander die daarin slaagde, na Johan Cruijff en Rob Rensenbrink. Dat kan ook in België op loftuitingen rekenen. Vooral met de 3-1 eigende hij zichzelf een heldenstatus toe bij de zuiderburen, daar ze aanvankelijk niet echt onder de indruk waren van het Nederlands elftal. "Als een boa constrictor wrong Nederland al het leven uit de wedstrijd", schreef Sporza, dat dan ook lange tijd in dubio was of Oranje überhaupt de zege over de streep zou trekken. "Gelukkig voor onze noorderburen was Dumfries er nog", luidt het slotoordeel.