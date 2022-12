Leeuwen: ‘Ik denk dat Amrabat net dat stukje mist voor de top van Engeland’

Zondag, 4 december 2022 om 10:37 • Kevin van Buuren • Laatste update: 10:50

Yassin Ayoub denkt dat Marokko een serieuze kans maakt om het WK te winnen. Dat zegt de Excelsior-middenvelder tijdens het programma Leeuwen van Voetbalzone. De Leeuwen van de Atlas plaatsten zich donderdag voor de achtste finales van het WK in Qatar, door de laatste groepswedstrijd van Canada te winnen (1-2). Daardoor werd de ploeg met zeven punten groepshoofd van groep F, boven Kroatië, België en Canada.

In de achtste finale op dinsdag 6 december is Spanje de tegenstander. Die ploeg verloor de laatste groepswedstrijd enigszins verrassend met 2-1 van Japan, waardoor het Aziatische land in groep E de koppositie voor de Spaanse neuzen wegkaapten. Ayoub antwoordt positief op de vraag of Marokko wereldkampioen kan worden. “Ik denk het wel. Spanje is heel goed, maar ze nemen risico. En het terugsluiten na een counter, of het dichtgooien na een voorsprong, dat kan Marokko als geen ander. Heb ik er vertrouwen in? Ja, maar op papier wordt het heel moeilijk.”

Ook Hooiveld, zittend in de analistenstoel naast Ayoub, ziet kansen tegen Spanje. Presentator Justus Dingemanse wijst hem erop dat Canada Alphonso Davies niet op zijn natuurlijke positie (linksback) posteerde om Hakim Ziyech te stoppen. Komt Spanje wel met een plan om de spelmaker onschadelijk te maken? “Ik denk dat Spanje altijd uitgaat van zichzelf, dat zij voetballend de betere ploeg zijn. Ik denk niet dat zij gaan zeggen: ‘Kijk eens uit jongens, Ziyech speelt daar, daar gaan wij er een opzetten.’”

Bij Marokko ontregelde Sofyan Amrabat de afgelopen wedstrijden al menig sleutelspeler. Zijn broertje, Nordin Amrabat, verklaarde tegenover De Telegraaf te verwachten dat ‘geïnteresseerden in de rij zullen staan’ na het WK van de controleur. Engelse media meldden daarnaast dat Liverpool belangstellende is voor de 26-jarige middenvelder. Hooiveld twijfelt echter of de Engelse top niet te hoog gegrepen is. “Daar moet je toch wat sneller opendraaien en inspelen. Dat moet je toevoegen om het spel open te breken, omdat tegenstanders inzakken. Ik denk dat Amrabat net dat stukje mist.”