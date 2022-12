Lionel Messi verwacht zware pot tegen Oranje: ‘WK was al zwaar, maar nu...’

Zondag, 4 december 2022 om 00:12 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 00:14

Lionel Messi was zaterdagavond van groot belang voor zijn Argentinië in de achtste finalewedstrijd tegen Australië (2-1 overwinning). La Pulga nam de openingstreffer voor zijn rekening en maakte zo zijn eerste treffer in de knock-outfase van een WK. In de kwartfinale wacht nu het Nederlands elftal en Messi zegt uit te kijken naar die krachtmeting.

Messi, die tegen Australië zijn duizendste officiële wedstrijd afwerkte, denkt een zware kluif aan Oranje te gaan hebben. "Zij spelen heel goed, ze gaat het ons niet makkelijk maken", laat Messi weten tegenover TyC Sports. "Het is een zware tegenstander, die over uitstekende spelers beschikt. Zij staan in de kwartfinale van het WK. Ik weet dat ze het ons moeilijk kunnen maken. Het WK was al zwaar, maar nu we in de kwartfinale staan zal dat nog meer het geval zijn."

Ook bondscoach Lionel Scaloni sprak zich uit over de aanstaande ontmoeting. "Het maakt me trots dat ik het mag opnemen tegen Van Gaal", liet hij weten op de persconferentie na afloop van het duel met Australië. "Hij was al een grootheid toen ik nog speelde bij Deportivo La Coruña en hij heeft veel belangrijke dingen gedaan voor het voetbal", stelt Scaloni lovend. "Het zal een hele mooie wedstrijd worden tussen twee historische landen."

Het zal zeker niet de eerste keer zijn dat beide ploegen elkaar tegenkomen op een WK. Tijdens de mondiale eindronde in 2014 troffen de teams elkaar in de halve finale. Zowel Nederland, dat toen ook getraind werd door Van Gaal, als Argentinië kwam toen niet tot scoren. Uiteindelijk namen de Zuid-Amerikanen de strafschoppen beter. Op het WK van 1998 in Frankrijk stonden de landen tegenover elkaar in de kwartfinale. Toen won Nederland wél (2-1), mede door een historische treffer van Dennis Bergkamp.