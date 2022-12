Lionel Messi wijst matig Argentinië de weg en treft Oranje in kwartfinale

Zaterdag, 3 december 2022 om 21:56 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:08

Argentinië is in de kwartfinale van het WK de tegenstander van het Nederlands elftal. De ploeg van bondscoach Lionel Scaloni won met 2-1 van Australië dankzij doelpunten van Lionel Messi, die zijn eerste goal in de knock-outfase van een WK maakte, en Julián Álvarez. Namens Australië deed voormalig Spartaan Craig Goodwin wat terug met een van richting veranderd schot, maar verder kwamen de verdienstelijk spelende Socceroos niet.

Argentinië begon ten opzichte van het laatste groepsduel met Polen (2-0 overwinning) met Alejandro 'Papu' Gómez in de basisopstelling. Scaloni werd daartoe gedwongen, doordat Ángel Di María kampt met hamstringklachten. Lionel Messi stond in de punt van de aanval, terwijl ex-Ajacieden Lisandro Martínez en Nicolás Tagliafico op de bank begonnen, maar wel zouden invallen. Aan de kant van Australië had trainer Graham Arnold een basisplaats in huis voor Keanu Baccus. Dat ging ten koste van Goodwin.

De Zuid-Amerikanen begonnen als torenhoge favoriet aan het duel, maar zagen Australië in de beginfase meteen goed tegenstand bieden. Argentinië probeerde het in de beginfase tevergeefs via passes van Gómez en Enzo Fernández. Australië voetbalde mee op de helft van Argentinië en werd dreigend via Jackson Irvine, die een goede actie in huis had op de achterlijn, en een kopbal van de begeerde Harry Soutar. Het liep niet bij de ploeg van Scaloni en dat kwam onder meer tot uiting door gefrustreerde blikken bij Marcos Acuña en Messi. De superster van Paris Saint-Germain speelde die frustratie even later helemaal van zich af. De 35-jarige aanvaller ontving de bal na een fraaie combinatie op de rand van de zestien, maakte wat ruimte voor zichzelf en schoot met links onberispelijk raak: 1-0.

Na rust moest Australië meer risico's nemen en al direct werd de ploeg uit Oceanië dreigend met hoge druk. Scaloni voerde vervolgens een opvallende wissel door: Aanvaller Gómez werd vervangen door verdediger Lisandro Martínez. Even voor het uur werd de wedstrijd ogenschijnlijk in het slot gegooid. Doelman Mathew Ryan ontving de bal van zijn verdediging, maar hield vervolgens onvoldoende rekening met de drukzettende Argentijnen. Rodrigo De Paul kon nog worden ontweken, maar Álvarez had minder moeite met de balbehandeling van de doelman, plukte de bal voor zijn voeten weg en rondde met rechts af: 2-0. Argentinië leek zichtbaar bevrijd van de druk en kwam onder meer via Messi bijna op 3-0, ware het niet dat Milos Degenek dat met een knappe verdedigende ingreep wist te voorkomen.

Arnold bracht Goodwin in de ploeg en dat bleek een gouden zet. De linkspoot besloot zijn geluk te beproeven met een schot van afstand, dat dusdanig van richting veranderd werd door Fernández dat het leer in de verre hoek belandde: 2-1. Scaloni bracht verse krachten Gonzalo Montiel en Exequiel Palacios en zij zagen hoe voormalig PSV-verdediger Aziz Behich een geweldige solo in huis had, maar net niet kon afronden vanwege een uiterste inspanning van Lisandro Martínez. Op aangeven van Messi had Lautaro Martínez voor de 3-1 moeten zorgen, maar de spits van Internazionale schoot in kansrijke positie ruim over. in minuut 92 kreeg Lautaro Martínez een vergelijkbare kans met dezelfde uitkomst. Emiliano Martínez had in de slotminuut nog een cruciale redding in huis op een schot van invaller Garang Kuol.