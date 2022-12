Ajax kan shoppen in Oranje vergeten: ‘Buitenland gaat veel meer betalen’

Zondag, 4 december 2022 om 00:30 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:29

Andries Noppert zou zomaar een droomtransfer naar het buitenland kunnen verdienen aan het WK, zo spreekt Yassin Ayoub uit in het programma Leeuwen van Voetbalzone. De keeper van het Nederlands elftal maakte in de achtste finale tegen de Verenigde Staten (3-1 winst) opnieuw een uitstekende indruk. "Ik vind het heel knap hoe hij doet, zeker als je in je achterhoofd houdt dat hij van sc Heerenveen komt, en een paar geleden nog bij veel kleinere clubs zat", zegt Ayoub, die zelf actief is bij Excelsior.

Noppert kreeg van Ayoub een 7,5 in het VZ-rapport, terwijl collega-rapporteur Jos Hooiveld zelfs een 8 uitdeelde. Hier en daar klinken geluiden dat Ajax de doelman van Heerenveen in de winterstop zou kunnen ophalen, maar de Amsterdammers lijken rekening te moeten houden met concurrentie. "Ik vind het niet gek dat hij een beetje naar Ajax toe wordt geschreven, maar het zou me niet verbazen als er clubs uit het buitenland komen die nog veel meer geld op tafel leggen", zegt Ayoub. "Ik denk dat hij zo meteen echt wel wat contractjes voorgeschoteld krijgt."

Hooiveld voegt toe dat Noppert nog niet in alle facetten is getest in Qatar. "Wat ik graag nog zou willen zien is hoe hij omgaat met voorzetten: pakt hij ze, stompt hij zeg weg, komt hij uit? En hij had twee momenten in de groepsfase dat hij net te lang wachtte en tegen iemand aan trapte. Dat spreekt niet helemaal voor hem." Qua reddingen maakt Noppert een meer dan uitstekende indruk op Hooiveld. "Alleen zou ik dus nog graag wat meer voorzetten willen zien."

Hooiveld ziet eveneens een transfer in het verschiet liggen voor Noppert. Daarvoor zal de transfermarkt wel eerst moeten ontbranden, legt de oud-verdediger uit. "De keeperscarrousel moet eerst op gang komen, want elke topclub heeft al een keeper", weet Hooiveld. "Dus daar moet ergens wat in gebeuren. Dat is best moeilijk, voordat dat allemaal een keer goed valt."