Bizarre taferelen bij oefenduel PEC: arbiter loopt van veld na ‘scheldpartij'

Zaterdag, 3 december 2022 om 21:37 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:42

Bij een oefenwedstrijd van PEC Zwolle in het Spaanse San Pedro del Pinatar is de arbitrage van het veld gelopen. Tijdens het vriendschappelijke duel met KV Oostende werd trainer Dominik Thalhammer van de Belgen van het veld gestuurd, nadat hij de assistent-scheidsrechter in het Engels zou hebben uitgescholden. De Oostenrijkse trainer was het naar verluidt niet eens met de beslissing om geen strafschop toe te kennen. Volgens PEC was er overigens sprake van een misverstand.

De Zwollenaren hielden hun volgers via Twitter op de hoogte over de gebeurtenissen tijdens de wedstrijd. "Een bizarre wending", schreven de Blauwvingers tijdens de 24e minuut van de wedstrijd op het sociale medium. "De arbitrage vertrekt naar de kleedkamer. De trainer van Oostende kreeg een volslagen overdreven rode kaart nadat hij het oneens was met een beslissing van de leidsman. Omdat de trainer zelf niet weg wil, vertrekt de arbitrage", liet PEC weten.

Even later deelt de club een video, waarop te zien is hoe Thalhammer in discussie gaat met een van de assistent-scheidsrechters. "De assistent-scheidsrechter denkt in het Engels te zijn uitgescholden, maar hiervan was helemaal geen sprake", schrijft PEC. "Er wordt nu overlegd of er met of zonder scheidsrechter wordt verder gespeeld. Op de video is onder meer te horen dat de trainer van Oostende de beslissing om hem weg te sturen 'belachelijk' vindt en dat het Engels van de bewuste assistent 'niet goed genoeg' is. Op de achtergrond van de video is te zien hoe spelers van beide ploegen in overleg zijn met de scheidsrechter.

Even later ging de wedstrijd 'gewoon' door. "De lucht lijkt geklaard", liet PEC weten. "De arbitrage komt na een klaarblijkelijk goed gesprek terug het veld op, maar de rode kaart blijft staan. De coach van Oostende zal de wedstrijd van een afstandje moeten bekijken." Ondanks het wegsturen van Thalhammer kwam de nummer veertien van de Belgische Pro League wel op voorsprong via Nick Bátzner. PEC was gedurende de wedstrijd niet de mindere partij, maar toch bleef de stand ongewijzigd: 0-1. De ploeg van trainer Dick Schreuder hoopt bij de hervatting van de Keuken Kampioen Divisie promotie naar de Eredivisie af te dwingen.

De assistent-scheidsrechter denkt in het Engels te zijn uitgescholden, maar hiervan was helemaal geen sprake. Er wordt nu overlegd of er met of zonder scheidsrechter wordt verder gespeeld. (0-0) #peckvo #pecinroldán https://t.co/Pg22kcfs4j pic.twitter.com/mLH8OWjBHL — PEC Zwolle (@PECZwolle) December 3, 2022