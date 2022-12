Leonne Stentler is erg geïmponeerd: ‘Hij steekt er bij Oranje steeds bovenuit'

Zaterdag, 3 december 2022

Leonne Stentler is onder de indruk van het niveau dat Nathan Aké haalt in Oranje op het WK. De analiste spreekt na afloop van de zege van het Nederlands elftal op de Verenigde Staten (3-1) lovende woorden over de verdediger en noemt hem ‘de speler die er steeds bovenuit steekt’. Zelf is Aké ook erg te spreken over het verloop van het toernooi tot dusver.

“Aké was alweer heel erg belangrijk voor Oranje”, zo opent Stentler voor de camera van NOS tijdens de nabeschouwing op Oranje. “Ik denk dat hij tijdens dit WK echt de opvallendste speler is van Nederland. Als je kijkt naar alle wedstrijden die gespeeld zijn steekt hij er echt wel steeds bovenuit. Hij doet het ontzettend goed. Hij moest een flank verdedigen waarop de Verenigde Staten gevaarlijk was, maar ondanks dat Blind enkele slippertjes had bleef Aké gewoon staan. Echt heel erg goed”, aldus Stentler.

Aké laat zelf in gesprek met verslaggever Arno Vermeulen weten zeer verheugd te zijn met de overwinning van Oranje in de achtste finale. “Het is een heel mooi moment. Ik denk dat we echt moesten strijden vandaag en dat hebben we gedaan als team, maar het is ons gelukt. Ik denk dat we gezien de hele wedstrijd best wel goed verdedigden, ondanks dat zij een aantal schietkansen kregen. In de tweede helft was er een periode waarin zij iets gevaarlijker werden, en toen werd er ook gescoord.”

“Het was een rare goal, maar oké”, vervolgt Aké. “Daarna zijn we sterk gebleven. Je kan ik je schulp kruipen en denken: we staan onder druk. Maar ik denk dat we erg goed zijn gebleven en dat we deden wat we moesten doen. Ons spel was goed gebalanceerd en we hebben het goed uitgespeeld. Het volgende duel zal heel moeilijk worden en het is wel belangrijk dat we extra rust hebben”, besluit de linkercentrumverdediger.