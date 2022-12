Kritische Van Basten pleit voor basisplek Oranje: ‘Hij moet echt wakker worden’

Zaterdag, 3 december 2022 om 19:51 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 20:02

Als het aan Rafael van der Vaart en Marco van Basten ligt, speelt Cody Gakpo in de kwartfinale van het WK in Qatar als nummer 10. Davy Klaassen moet in dat geval genoegen nemen met een plek op de bank, terwijl Steven Bergwijn volgens de analisten weer kan rekenen op een basisplaats als spits. Van Basten is echter kritisch op Bergwijn, die volgens hem 'wakker moet worden'.

Van Gaal hield tegen Team USA vast aan zijn 5-3-2-formatie, waarmee hij afgelopen dinsdag won van Qatar (2-0). Marten de Roon mocht het dus weer vanaf het startsignaal laten zien bij Oranje, terwijl Klaassen opnieuw als nummer 10 begon. De bondscoach koos er in de rust bij een 2-0 voorsprong echter voor om het tweetal te wisselen voor Teun Koopmeiners en Bergwijn. De twee wissels van Van Gaal sorteerde effect, want Oranje werd veelvuldig gevaarlijk en slaagde er - in tegenstelling tot de eerste helft - in om langer in balbezit te blijven.

Van der Vaart verwacht dat Van Gaal de kwartfinale begint met Gakpo en Klaassen op de bank zet. “Ik denk dat Louis van Gaal zijn elftal zo laat staan als ze de tweede helft begonnen”, zegt de analist bij de NOS. “Bij Bergwijn zie je alleen dat de echte grote vorm er niet is. Daarom krijgt hij een bal net niet lekker mee, schiet hij net naast. Dan zit dat net tegen.” Van Basten zou in kwartfinale eveneens kiezen voor Gakpo als nummer 10, maar plaatst wel een kanttekening. “Bergwijn moet echt wakker worden, hij moet echt wakker worden. Maar Gakpo, Bergwijn, als hij wakker is, en Memphis Depay lijkt mij wel een goed trio.”

Door de wissels in de rust zakte Gakpo in de tweede helft een linie en speelde hij als nummer 10 in de rug van Memphis en Bergwijn. Van der Vaart zag Gakpo na rust overtuigen. “In de eerste helft speelde hij zozo, maar de tweede helft was hij heel belangrijk. Hij was balvast, liep ineens een paar tegenstanders voorbij. Dan zie je hoeveel kracht hij uitstraalt.”