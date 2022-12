Rutte snoert president Biden direct na zege Oranje op gevatte wijze de mond

Zaterdag, 3 december 2022 om 19:25 • Mart van Mourik

Minister-president Mark Rutte heeft op gevatte wijze gereageerd op een bericht op Twitter van de Amerikaanse president Joe Biden. Voorafgaand aan het duel tussen de Verenigde Staten en Oranje plaatste Biden een tweet met een promotievideo, waarin hij een bal zogenaamd ontvangt van Tyler Adams en vervolgens zegt: “It’s called soccer. Go USA!” Na afloop van de zege van het Nederlands elftal op de Verenigde Staten (3-1) knipoogt Rutte met een tweet gericht aan Biden. “Sorry Joe, football won.”, aldus de minister-president.