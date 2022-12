Andries Noppert dolgelukkig met kwartfinaleplek: ‘Maakt mij niet uit hoe’

Zaterdag, 3 december 2022 om 19:07 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 19:28

Andries Noppert is blij met de zege op de Verenigde Staten. Oranje speelde countervoetbal tegen Team USA en was uiteindelijk met 3-1 te sterk. De sluitpost was in de openingsfase belangrijk met een puike redding op een schot van Christian Pulisic. "Altijd lekker als je de eerste bal pakt."

"Dit is lekker he", begint de doelman tegenover de NOS. “Je weet dat het een lastige wedstrijd kan worden. En als je dan 3-1 wint is dat fantastisch, ook mooi voor deze groep die alles voor elkaar doet. Op voetballend gebied hadden we het lastig en zij gingen als de brandweer. Maar het interesseert me niet hoe we het doen, als we maar winnen.”

“Als je je team kan helpen en dan ook nog wint, is dat extra speciaal”, vervolgt Noppert, die in de derde minuut direct een sterke redding in huis had op een schot van Pulisic. “Voor een keeper is het lekker als je de eerste bal pakt, dan zit je er beter in.” Oranje weet zaterdagavond wie de tegenstander in de kwartfinale wordt. Noppert verwacht dat Argentinië afrekent met Australië. “Maar de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Die wedstrijd gaan we vanavond even kijken.” En wat als hij straks tegenover Messi staat? “Ja, die ballen moet je ook pakken”, zo besluit hij nuchter.

Van der Vaart stipt tijdens de nabeschouwing van de achtste finale van Oranje bij de NOS ook het sterke optreden van Noppert aan. “Hij heeft echt goed gekeept. Ik ben blij voor die jongen dat hij het zo goed doet. Wat een carrière heeft hij. Ongelooflijk, Go Ahead Eagles, sc Heerenveen... Je zou bijna zeggen: ‘Waarom heeft niemand het eerder in hem gezien?’