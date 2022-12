Is Nederland te negatief? ‘Heel schizofreen om nu naar de BBC te kijken!’

Zaterdag, 3 december 2022 om 19:06 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:26

Het Nederlandse elftal voegde zich zaterdag tegen de Verenigde Staten (3-1 winst) op atypische wijze bij de laatste acht op het WK. Waar Marco van Basten en Rafael van der Vaart in de rust van de wedstrijd ondanks een comfortabele voorsprong zeer kritisch waren, klonk op de Engelse televisie een heel ander geluid. "Heel schizofreen om naar de BBC te kijken", constateert cabaretier Peter Pannenkoek op Twitter. "Ze zijn lyrisch over het Nederlands elftal: ‘Masterclass’ en ‘total football’".

Oranje liet nauwelijks iets zien in de eerste helft tegen de Verenigde Staten, maar de twee momenten die wél slaagden, leiden tot grote bewondering in het buitenland. Met name het openingsdoelpunt van Memphis Depay wordt bejubeld vanwege de schitterende aanval die daaraan voorafging. "Het was prachtig", aldus Alex Scott, die 140 keer uitkwam voor het Engelse vrouwenelftal. "Dit is het soort voetbal dat we verwachten van een team met deze kwaliteiten, maar wat we dit toernooi nog niet veel van ze hebben gezien."

Boem, 1-0! Een goed lopende aanval eindigt voor de voeten van Depay en de Memphis-meter rinkelt. Nummer 43 in Oranje #NEDUSA #WK2022 https://t.co/n4teGqQHMn pic.twitter.com/FDR1WTJi4b — NOS Sport (@NOSsport) December 3, 2022

Bij de BBC valt zelfs de term 'totaalvoetbal' wanneer het doelpunt van Memphis nog eens voorbijkomt. "Oranje neemt de controle, speelt de bal rond, wachtend op het moment om de helft van de Verenigde Staten te penetreren", analyseert Scott. "Het is briljant", haakt oud-international Micah Richards in. "Ze hebben iets van: zet maar hoog druk op ons, wij hebben de kwaliteiten om daar onderuit te spelen. Op precies het juiste moment wordt de bal naar voren gebracht en dan hebben ze ook de kwaliteiten om het meteen af te maken. Briljant."

Na afloop van de wedstrijd klinken opnieuw hele positieve geluiden over Oranje op de Britse tv-zender. Richards heeft speciale aandacht voor Denzel Dumfries, die twee assists afleverde en daarna de wedstrijd eigenhandig in het slot gooide met een treffer. "Zijn hele spel was adembenemend", aldus de oud-verdediger van Manchester City. "Het zit hem in de timing van zijn runs. Hij kwam elke keer op het goede moment. En ook defensief stond hij zijn mannetje door een bal van Haji Wright van de lijn te halen."

Marco van Basten in de rust

De positiviteit staat in schril contrast met de ferme kritiek die Van Basten in de rust uitte. De oud-wereldspits kon 'als Nederlander' wel blij zijn met de 2-0 voorsprong die toen stond. "Maar als voetballiefhebber vraag ik me echt af: waar zit ik naar te kijken? De aftrap gaat gelijk terug naar de keeper en we stonden stil. We deden helemaal niks. Er gebeurde helemaal niks, afgezien van de twee momenten die tot goals leidden. Geen initiatief, helemaal niks."