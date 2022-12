Louis van Gaal wijst zonder namen expliciet te noemen twee tegenvallers aan

Zaterdag, 3 december 2022 om 18:56 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:06

Louis van Gaal heeft gemengde gevoelens overgehouden aan het duel van Oranje. De bondscoach van het Nederlands elftal is uiteraard content met de 3-1 overwinning op de Verenigde Staten, al is hij van mening dat zijn ploeg in balbezit nog veel kan verbeteren. Van Gaal geeft bovendien aan, zonder de namen expliciet te noemen, dat Davy Klaassen en Marten de Roon te veel onnodig balverlies leden.

In gesprek met verslaggever Jeroen Stekelenburg vertelt Van Gaal voor de camera van de NOS dat hij ontevreden was over de wijze waarop zijn ploeg in de eerste helft met het balbezit omging. Direct na de hervatting wisselde de bondscoach Klaassen en De Roon voor respectievelijk Steven Bergwijn en Teun Koopmeiners. “Omdat we heel veel onnodig balverlies hebben geleden”, verklaart Van Gaal. De bewering van de oefenmeester rijmt deels met de statistieken van Opta: Klaassen had met 56,3 procent de laagste passnauwkeurigheid van alle spelers; De Roon noteerde een passnauwkeurigheid van 70,6 procent.

“Dan probeer je twee mensen eruit te halen, waardoor er twee nieuwe mensen in de organisatie komen”, vervolgt Van Gaal. "Na de wissels ging het beter, maar er moet nog veel meer beter.” De precisie in de passing van Koopmeiners was overigens nog lager: slechts 13 van de 24 ballen kwamen aan. Van Gaal spreekt overigens wel van ‘onnodig balverlies’, wat niet in de statistieken wordt uitgedrukt. “Wij zijn zó vaak onnodig de bal verloren, waardoor we iedere keer moesten verdedigen. Maar die verdediging is top en de omschakeling bij balbezit tegenstander is ook top.”

“Was dit een plan dat goed werd uitgevoerd? Nee, dat is niet zo. We hebben het plan in balbezit niet goed uitgevoerd. In de eerste helft zeker niet, maar in de tweede helft beter. We hebben wel twee schitterende doelpunten gemaakt en dat moet je ook meerekenen. De goal die zij maken komt dan wél weer voort uit balverlies van ons (na een mislukte hakbal van Memphis Depay, red.). Daarnaast hebben ze nog drie kansen gehad, waarvan er één veredeld werd door Andries (Noppert, red.).”

“Ik maak me geen zorgen over het vele balbezit van de Verenigde Staten. Ik spreek alleen over mijn eigen team. Morgen houden we een evaluatie en dan zeg ik dingen die wij moeten verbeteren. Balbezit tegenstander, omschakeling, dat is allemaal goed. We hebben ook hele goede dingen gedaan. Die doelpunten in de eerste helft waren gewoon twee beauty’s, terwijl we in de tweede helft beter gingen spelen in balbezit. Ook maakten we daardoor nog een derde doelpunt: de ene wingback naar de andere wingback, ongelooflijk. Daar ben ik heel trots op. Ik weet dat we nog wel veel beter kunnen”, besluit de keuzeheer.