Amerikaanse media spreken van ‘klinisch’ Nederland met één uitblinker

Zaterdag, 3 december 2022 om 18:34 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:36

De Amerikaanse media hebben gereageerd op de uitschakeling van hun nationale ploeg op het WK. Nederland bleek zaterdag in de achtste finale met 3-1 te sterk te zijn voor de ploeg van Gregg Berhalter, dankzij doelpunten van Memphis Depay, Daley Blind en Denzel Dumfries. Laatstgenoemde was met zijn treffer en twee assists de absolute uitblinker bij Oranje en dat is ook in de Verenigde Staten niet onopgemerkt gebleven.

De Amerikaanse tak van ESPN spreekt over de 'vuurkracht' van Oranje. "De Nederlanders hebben hun vuurkracht laten zien met twee doelpunten in de eerste helft, waardoor de jongelingen van de VS een te hoge berg moesten beklimmen. Ondanks dat de achterstand werd gehalveerd in de tweede helft, werd de Amerikaanse hoop aan flarden geschoten door Denzel Dumfries, die de derde treffer voor Nederland maakte en het team van Gregg Berhalter uit het toernooi kegelde."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

The Washington Post stelt dat de focus was gelegd op met name Cody Gakpo en Depay, maar dat juist Dumfries dit keer de show stal. "De Amerikaanse fans richtten zich op de Nederlandse aanvallers Cody Gakpo en Memphis Depay. Na negentig minuten bleek Denzel Dumfries een cruciale rol te hebben gespeeld in het verslaan van de VS. De rechtsback van Internazionale had een bijdrage in iedere Nederlandse goal."

CBS Sports zegt te hebben opgemerkt hoe kwetsbaar de Verenigde Staten was voor Nederlandse counteraanvallen. "Dit was een team van de VS dat in de groepsfase geen enkel doelpunt incasseerde uit open spel", stelt de nieuwszender. Alleen Wales wist via een strafshop van Gareth Bale doelman Matt Turner te passeren (1-1). "De Amerikanen moesten het doen zonder Josh Sargent, die er vanwege een enkelblessure niet bij was en zij misten zijn aanwezigheid voorin. Van het te snel passen naar niet meeverdedigen met de Nederlandse counters, werden de VS in een val gelokt waar de Nederlandse trainer Louis van Gaal zich op had voorbereid."

"De VS uitgeschakeld op WK door klinisch Nederland", kopt CNN. "De VS is ondanks een prestatie met veel bezieling uitgeschakeld. Nederland was in de groepsfase tegenvallend, maar liet zijn kwaliteit en effectiviteit zien op zaterdag met drie goede goals van Memphis Depay, Daley Blind en Denzel Dumfries. Haji Wright deed in de tweede helft nog wel wat terug, maar iedere hoop op een comeback werd tenietgedaan door het doelpunt van Dumfries in de 81e minuut, die daarmee de overwinning voor Nederland binnenhaalde."