Oranje verzekert zich van kwartfinale met countervoetbal tegen de VS

Zaterdag, 3 december 2022 om 17:53 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 18:00

Nederland heeft zich zaterdag ten koste van de Verenigde Staten verzekerd van een plek in de kwartfinales op het WK in Qatar. Denzel Dumfries werd uiteindelijk de grote man. De rechtsback was verantwoordelijk voor de assists bij treffers van Memphis Depay en Daley Blind, waarna de VS de spanning in de wedstrijd terugbracht. Dumfries zelf bepaalde vervolgens de eindstand op 3-1. In de kwartfinale wacht Oranje een ontmoeting met Argentinië of Australië, die vanavond om 20.00 uur in actie komen.

Van Gaal hield tegen de VS vast aan zijn 5-3-2-formatie, waarmee hij afgelopen dinsdag won van Qatar (2-0). Marten de Roon mocht het dus weer vanaf het startsignaal laten zien bij Oranje, terwijl Steven Berghuis en Teun Koopmeiners genoegen moesten nemen met een rol als wisselspeler. Bij de VS had Sergiño Dest een basisplaats, net als Christian Pulisic. De sterspeler viel tegen Iran (0-1 winst) nog uit met een buikspierblessure, maar bleek fit genoeg om tegen Nederland te starten.

Boem, 1-0! Een goed lopende aanval eindigt voor de voeten van Depay en de Memphis-meter rinkelt. Nummer 43 in Oranje

Oranje mocht Andries Noppert danken dat de ploeg niet binnen drie minuten tegen een vroege achterstand aankeek. Daley Blind hief buitenspel op, waardoor Christian Pulisic voor Noppert op kon duiken. De sluitpost kwam echter snel van zijn lijn af en wist de sterspeler van de VS zo met een knappe redding van scoren af te houden. Team USA kende een sterke openingsfase en meldde zich enkele keren in het zestienmetergebied van Nederland. Oranje beperkte zich vooral tot verdedigen, maar uit de eerste serieuze mogelijkheid was het wel direct raak. De bal belandde na een fraaie aanval over meerdere schijven bij Dumfries, die Memphis met een voorzet op maat bediende. De spits vond de lange hoek en tekende daarmee aan voor zijn 43ste interlandgoal: 1-0.

De VS slaagde er gedurende de eerste helft steeds minder vaak in om gevaar te stichten. De vijfmansdefensie van Van Gaal bleef eenvoudig op de been en Oranje gokte vooral op de counter. Noppert moest zich nog een keer strekken op een afstandsschot van Timothy Weah, waarna beide ploegen genoegen leken te nemen met een 1-0 ruststand. In de blessuretijd van de eerste helft sloeg Oranje echter nogmaals toe via Blind. Dumfries had een lage voorzet in huis op de linksback, die hard en laag binnenschoot: 2-0. Van Gaal koos ervoor om de tweede helft aan te vangen met twee wissels: Bergwijn en Teun Koopmeiners kwamen in de ploeg voor Davy Klaassen en De Roon.

2-0! "Captain America, eat your heart out." Weer een voorzet van Dumfries en Blind verdubbelt vlak voor rust de voorsprong

Nederland kroop vroeg in het tweede bedrijf direct door het oog van de naald, toen een inzet van Tim Ream door Cody Gakpo van de lijn werd gered. De twee wissels Van Gaal sorteerde vervolgens wel effect. Zo werd Oranje veelvuldig gevaarlijk en slaagde de ploeg er ook in om langer op balbezit te spelen. Toch wist de VS de spanning in de wedstrijd een kwartier voor tijd weer helemaal terug te brengen. Haji Wright dacht de aansluitingstreffer te maken na een slordige terugspeelbal van Memphis, maar had buiten Dumfries gerekend. De rechtsback vervulde een heldenrol door de bal van de lijn te halen.

Eén minuut later was het alsnog raak voor de Wright, die de bal op miraculeuze wijze achter zijn eigen standbeen in het doel van Noppert kreeg: 2-1. Het was motivatie voor de VS om op jacht te gaan naar de gelijkmaker. Een mogelijke late sensationele comeback van de VS werd hierna al snel afgeslagen door de grote uitblinker Dumfries, die een voorzet van Blind bij de tweede paal binnenwerkte: 3-1. Met een marge van twee besloot Van Gaal de debuterende Xavi Simons binnen de lijnen te brengen voor Memphis om een plek in de kwartfinale veilig te stellen.