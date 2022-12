Schreuder spreekt zich uit over plek op het middenveld voor Kudus

Zondag, 4 december 2022 om 09:59 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 09:59

Terwijl het WK in Qatar in volle gang is, maakt Ajax zich op voor de tweede seizoenshelft. De Amsterdammers bereiden zich in het Spaanse Marbella voor en hopen wat meer stabiliteit te creëren dan in de eerste fase van het seizoen. Trainer Alfred Schreuder moet het nog wel doen zonder de WK-gangers, al zijn Dusan Tadic (Servië), Jorge Sánchez, Edson Álvarez (beiden Mexico) en Mohammed Kudus (Ghana) inmiddels uitgeschakeld. Laatstgenoemde maakte desondanks een uitstekende indruk op het toernooi als aanvallende middenvelder, al vindt Schreuder dat hij bij Ajax alleen op die positie uit de voeten kan met een 'dubbele zes' in zijn rug.

"Het blijft een raar gevoel dat er nu een WK bezig is", stelt Schreuder tegenover Voetbal International. "Normaal is dat in de zomer en dan volg ik het ook intensiever omdat je veel meer tijd hebt. Nu komen de wedstrijden tussen het andere werk door, en pik je meer je duels uit. En dan nog kan je niet alles zien." De oefenmeester volgt de verrichtingen van zijn internationals desondanks op de voet. "Ik heb ook met alle spelers via de app contact. Natuurlijk maken ze verschillende dingen mee. Zo zit het toernooi er al op voor Edson Álvarez en Jorge Sánchez, net zoals dat geldt voor Mohammed Kudus, die zichzelf wel op een geweldige manier heeft laten zien."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Waar Álvarez en Sánchez niet ieder duel in de basis stonden, ontpopte Kudus zich tot een van de belangrijkste spelers van the Black Stars. Zo gaf hij een assist tegen Portugal (3-2 nederlaag) en was hij van groot belang met twee doelpunten tegen Zuid-Korea (3-2 overwinning). "Het is mooi om te zien dat Mohammed ook voor Ghana zijn doelpunten maakt", reageert Schreuder. "Dat heeft hij natuurlijk in de afgelopen maanden ook bij ons gedaan. Qua scorend vermogen denk ik dat Kudus terug kan kijken op een goede eerste seizoenshelft." De Ghanese aanvaller annex middenvelder kwam tot tien doelpunten in 21 officiële wedstrijden in de eerste seizoenshelft. Toch moest Kudus het regelmatig doen met invalbeurten, daar Schreuder voor de spitspositie doorgaans kiest tussen Kudus óf Brian Brobbey.

"Bij Ajax wordt altijd gesproken over veertien à vijftien spelers die allemaal kunnen spelen", zegt Schreuder. "Dat is ook zo, en daar is Mo er eentje van. Ik heb vanaf het begin gezegd dat hij voor mij meer oogt als een vrije aanvaller, die heel moeilijk te verdedigen is. Dat was onder meer ingegeven omdat we natuurlijk ook veel goede middenvelders hebben. Ik denk dat hij ook op 10 goed kan spelen, maar dan wel meer op een middenveld met twee nummers zes in zijn rug." Kudus gaf eerder aan zichzelf meer een 'nummer 10' te vinden dan een spits. "Dat is ook niet erg, dat mag hij ook vinden", zegt Schreuder daarover. Oranje-spelers Daley Blind, Davy Klaassen, Jurriën Timber, Steven Berghuis, Kenneth Taylor, Remko Pasveer en Steven Bergwijn zijn nog actief op het WK en worden dus later terugverwacht.