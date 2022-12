Louis van Gaal geheimzinnig: ‘Dat zou onderdeel kunnen zijn van de tactiek’

Zaterdag, 3 december 2022 om 15:31 • Noel Korteweg • Laatste update: 15:56

Louis van Gaal heeft een hoge pet op van de Verenigde Staten. De bondscoach houdt daarom vast aan dezelfde basiself als in het gewonnen groepsduel met Qatar (2-0) en dat heeft een reden. Het Nederlands elftal treft namelijk een fysiek sterk VS en daar moet Oranje op voorbereid zijn, zegt Van Gaal. “Dezelfde elf spelers kan je geen verrassing noemen.”

Het viel NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg op dat de spelers met 'strakke koppies' het stadion binnenliepen. Heerst er spanning binnen de selectie? “Ik denk dat er voorafgaand aan eerdere wedstrijden ook 'strakke koppies' waren, dus daar ligt het niet aan”, begint Van Gaal. “Of er spanning op zit? Ja, natuurlijk. Het gaat nu namelijk om het 'echie'. In de groepsfase kon je nog een wedstrijd verliezen, ook al hebben we dat niet gedaan. Maar dat het kon, zag je wel in al die andere groepen.”

De bondscoach houdt dus vast aan dezelfde elf spelers als in de wedstrijd tegen Qatar. “Waarom? Omdat ik redelijk tevreden was, dat heb ik ook in mijn persconferenties verteld. Het heeft natuurlijk ook met de tegenstander te maken. De Verenigde Staten heeft een fysiek sterk middenveld: dat is hun sterkste wapen. Daar moeten wij dan ook fysiek sterke spelers tegenover zetten.” Veel analisten verwachten dat Team USA uit de startblokken schiet in de openingsfase van de wedstrijd. Hoe gaat Nederland dat opvangen? Laat het de Amerikanen bijvoorbeeld eerst uitrazen? “Nou, volgens mij is Oranje ook een ploeg dat altijd een aandeel in het spel wil hebben.”

“Je zou ze inderdaad kunnen laten uitrazen, maar het zou eventueel ook een beetje onderdeel kunnen zijn van onze tactiek. Maar daar ga ik niets over zeggen”, is Van Gaal geheimzinnig. De bondscoach heeft daarnaast niet naar Memphis Depay geluisterd wat betreft diens wens om samen met Steven Bergwijn te spelen in de punt van de aanval. “Omdat hij het niet tegen mij heeft gezegd, maar tegen jullie (de media, red.). Dat vindt hij schijnbaar makkelijker. Als hij het wel tegen mij had gezegd, had het ook niets uitgemaakt. Over het algemeen kiest een trainer namelijk de opstelling. Dat doet niet alleen Louis van Gaal.”