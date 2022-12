VZ-analisten unaniem over rapportcijfer 9: ‘Op hem had niemand een antwoord'

Nederland is erin geslaagd om de kwartfinale te bereiken ten koste van de Verenigde Staten (3-1). In het programma Leeuwen bekijkt en bespreekt Voetbalzone samen met twee oud-voetballers de WK-wedstrijden van de Oranje Leeuwen en de Marokkaanse Leeuwen van de Atlas. Voor Nederland – Verenigde Staten namen Jos Hooiveld en Yassin Ayoub plaats in de analistenstoel naast presentator Justus Dingemanse. Zij deelden hun rapportcijfers voor de individuele prestaties binnen het Nederlands elftal.

Denzel Dumfries was al snel dicht bij een hattrick aan assists. Zijn voorzet werd bij de eerste paal werd op de keeper geschoten door Memphis Depay. Later moest de rechtsback een schot van Haji Wright voor de doellijn wegschieten. Diezelfde Amerikaanse aanvaller maakte vervolgens wel de aansluitingstreffer. Een lage voorzet van Christian Pulisic werd op wonderlijke wijze binnengewerkt door de ingevallen spits. In de 81e minuut was het Dumfries die the States de nekslag toediende. Hij schoot van dichtbij een perfecte voorzet van Daley Blind binnen.

De linksback, die gedurende de groepsfase veelvuldig werd bekritiseerd, krijgt dan ook een 8 van Hooiveld. Ayoub geeft een zelfs een 9. “Aan de bal is hij echt heel goed. Zorgt voor rust in het spel. Hij is ook beslissend op het moment dat de Verenigde Staten de druk erop zet. Het was de wedstrijd van de backs.” Dumfries krijgt van beide heren een 9. “Heerlijk. Hij is vandaag precies in zijn kracht gekomen. De vorige wedstrijden hadden ze allemaal een antwoord op hem.”

Op het middenveld waren de analisten het oneens over de enige onvoldoende. Hooiveld vond Davy Klaassen de dissonant. “Hij kwam niet in het spel. Hij sneeuwde een beetje onder in de voorste drie, we vielen nu veel meer via de backs over de vleugels aan.” Ayoub vond Marten de Roon niet overtuigend. “Twee cruciale momenten waar hij niet goed staat. Normaal is hij nuttig, maar hij kwam er niet lekker in. Aan de bal was het ook onzeker vandaag.”

Gakpo en Memphis Depay krijgen als totaalgemiddelde een 7,5 van de gasten. Laatstgenoemde wordt licht bekritiseerd om zijn nonchalance in de tweede helft. “Dat hakje en die terugspeelbal waaruit Amerika gevaarlijk wordt. Maar, moet je hem daarop afrekenen? Hij heeft wel gescoord.” Hooiveld noemt de aanvaller ‘balvast’. Gakpo zorgde met zijn diepgang voor de balans tussen de twee. “Hij ging er continu overheen.”