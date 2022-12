Unibet: boosted odd van 7.75 (!) voor een goal van Jude Bellingham!

Zondag, 4 december 2022 om 13:00 • Rian Rosendaal

Voor Engeland begint nu eindelijk het serieuze werk op het WK. Senegal is zondagavond de tegenstander in de achtste finale van de eindronde in Qatar. Lukt het de halvefinalist van vier jaar geleden om de kwartfinale te bereiken, of zorgt Senegal voor een stunt? In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op de ontmoeting in het Al Bayt Stadium.

Engeland doorliep de groepsfase van het WK zonder grote problemen. Er waren ruime overwinningen op Iran (6-2) en Wales (0-3), met tussendoor een 0-0 gelijkspel tegen de Verenigde Staten. De opgeleefde Marcus Rashford is met drie doelpunten een van de topscorers van de poulefase. Daarnaast lieten onder meer Jude Bellingham, Bukayo Saka en Phil Foden zich gelden met doelpunten voor the Three Lions. Bondscoach Gareth Southgate hoopt uiteraard op meer treffers tegen Senegal.

Zie jij Engeland na verlenging winnen van Senegal? De quotering hiervoor staat op 8.00!

Senegal kende een valse start van het WK, want op de tweede speeldag werd met 0-2 verloren van het Nederlands elftal. Bondscoach Aliou Cissé zag zijn elftal echter veerkracht tonen. Gastland Qatar was niet opgewassen tegen Senegal (0-2) en ook Ecuador, dat verrassend goed speelde tegen Oranje, werd op een nederlaag getrakteerd: 1-2. De beloning voor de geslaagde poulefase is er nu met een clash met Engeland in de achtste finale van het WK.

Denk jij dat Senegal gaat stunten tegen Engeland? De quotering voor een stunt staat op 7.50!

Aan de kant van Engeland wordt onder meer gekeken naar Bellingham, die Engeland op het juiste spoor zette met zijn openingstreffer tegen Iran. De verwachting is dat Salernitana-spits Boulaye Dia de aanvalsleider zal zijn bij Senegal. De 26-jarige spits was een van de doelpuntenmakers van zijn land in de ontmoeting met Qatar. De strijd om een plaats in de kwartfinale van het WK begint zondagavond om 20.00 uur Nederlandse tijd.

Zie jij Jude Bellingham weer scoren voor Engeland? Check dan de boosted odd!

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+