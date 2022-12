Open Alfred Schreuder is zelfkritisch: ‘Ik had dingen anders moeten doen’

Zaterdag, 3 december 2022 om 14:20 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:42

Alfred Schreuder erkent dat hij als hoofdtrainer van Ajax tijdens de eerste seizoenshelft bepaalde fouten heeft gemaakt. Vooral na de nederlaag tegen PSV (1-2) en remises tegen Vitesse (2-2) en FC Emmen (3-3) werd er in de media flink aan de stoelpoten van de oefenmeester gezaagd. Schreuder beleefde onrustige maanden. “Misschien waren sommige jongens wel met andere dingen bezig, zoals een WK of andere zaken, maar daar moet je als trainer wel goed mee omgaan."

Schreuder steekt de hand in eigen boezem en geeft toe dat hij niet foutloos is geweest in zijn gemaakte keuzes als hoofdtrainer van Ajax. “Natuurlijk zijn er in de afgelopen maanden ook dingen niet goed gegaan, en ja, ik kijk kritisch in de spiegel”, zegt hij tegenover Voetbal International. “Ik had vanaf het begin dingen anders kunnen en misschien wel moeten doen, maar dan had je mogelijk op dat moment ook nieuwe conflicten kunnen krijgen.”

“Dan had ik bijvoorbeeld voor een transfer moeten gaan liggen, maar ik weet ook dat een trainer dat niet kan”, geeft Schreuder aan. De vijftigjarige oefenmeester moest met lede ogen toezien dat de clubleiding tijdens de zomerse transferwindow sterkhouders Lisandro Martínez en Antony aan Manchester United verkocht. “Ik heb ervoor gekozen om met de spelers die er wel waren aan de slag te gaan. In het begin ging dat gewoon goed, met prima uitslagen en wedstrijden in de competitie en het openingsduel in de Champions League. Daarna heb ik keuzes gemaakt, die gewoon niet altijd even goed uitpakten. Je maakt allemaal fouten, ook een trainer.”

Ajax begon wel voortvarend aan het huidige seizoen, zo zag ook Schreuder. “Ik vond bijvoorbeeld dat er in het begin van het seizoen een hele goede, frisse energie in de groep zat. En dat zat er op het einde niet meer. Hoe je het wendt of keer, dat is zo gelopen, en daar is een trainer verantwoordelijk voor. Daar had ik op bepaalde momenten eerder in moeten grijpen.” Voor Schreuder was dit het belangrijkste punt dat uit de evaluatie na de eerste seizoenshelft is gekomen. “Misschien waren sommige jongens wel met andere dingen bezig, zoals een WK of andere zaken, maar daar moet je als trainer wel goed mee omgaan.”