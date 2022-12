Kopzorgen nemen toe voor Brazilië: tweetal geblesseerd naar huis

Zaterdag, 3 december 2022 om 13:18 • Noel Korteweg

Brazilië kan de rest van het WK niet meer beschikken over Gabriel Jesus en Alex Telles, zo meldt Fabrizio Romano. Het tweetal liep vrijdagavond in het verloren duel met Kameroen (1-0) een blessure op en dat betekende voor beide spelers meteen het einde van het toernooi. Het is een hard gelag voor bondscoach Tite, die eerder al Danilo en Neymar geblesseerd zag afhaken.

Brazilië was vrijdagavond, mits Servië geen monsterzege zou boeken op Zwitserland, voorafgaand aan de wedstrijd tegen Kameroen al verzekerd van groepswinst. Tite besloot daarom maar liefst negen wissels door te voeren in zijn basiself. Ederson, Dani Alves, Fabinho en Rodrygo stonden onder anderen aan de aftrap, terwijl de aanval bestond uit Gabriel Martinelli, Jesus en Antony.

Neymar moest het duel met Kameroen wegens een blessure aan zijn enkel aan zich voorbij laten gaan. De achtste finale tegen Zuid-Korea lijkt een race tegen de klok te worden voor de superster van Paris Saint-Germain. Telles en Jesus vielen vrijdagavond kort na rust uit. De twee Brazilianen raakten allebei geblesseerd aan de knie en moesten zich daardoor laten vervangen door respectievelijk Marquinhos en Pedro.

Danilo en Neymar kampen met een enkelblessure, al is de verwachting dat het tweetal wel nog minuten kan maken op het WK mocht Brazilië ver komen. A Seleção Brasileira treft het Zuid-Korea van Heung-min Son in de achtste finale. Mocht het die wedstrijd winnen, dan treft het de winnaar van het duel tussen Japan en Kroatië in de kwartfinale. Brazilië en Nederland zouden elkaar op z’n vroegst in de halve finale kunnen treffen.