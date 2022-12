Tegenvallend Ajax lijdt oefennederlaag op trainingskamp in Marbella

Zaterdag, 3 december 2022 om 13:08 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:39

Ajax heeft het trainingskamp in Marbella afgesloten met een 0-2 nederlaag tegen Blackburn Rovers. Alfred Schreuder kon tegen de nummer drie van de Championship geen beroep doen op zijn elf WK-gangers. Blackburn-spits Tyrhys Dolan zorgde aan Engelse zijde voor beide treffers.

Maarten Stekelenburg stond vanwege het ontbreken van Remko Pasveer onder de lat in Marbella. Devyne Rensch, Ahmetcan Kaplan, Calvin Bassey en Owen Wijndal completeerden de defensie. Met Kristian Hlynsson, Kian Fitz-Jim en Youri Regeer hadden de Amsterdammers een jong middenveld staan. Voorin moesten Francisco Conceição, Brian Brobbey en Christian Rasmussen voor de doelpunten zorgen.

Ajax kijkt tegen een achterstand aan ?? Blackburn Rovers snijdt met gemak door de defensie van de Amsterdammer, 0-1 ??#ZiggoSport #AjaxRovers pic.twitter.com/f5eNRRkHIB — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 3, 2022

Vooral Brobbey en Conceição maakten in het eerste bedrijf een gretige indruk. De spits van Ajax kreeg twee goede mogelijkheden, maar beide keren schoot hij over het doel Aynsley Pears. Waar de ploeg van Schreuder voor rust het net niet wist te vinden, lukte dat Blackburn vroeg in de tweede helft wel. Na een vlijmscherpe steekbal van achteruit werd Fitz-Jim eruit gelopen door Blackburn-spits Dolan, die Stekelenburg vervolgens op koelbloedige wijze het nakijken gaf: met een subtiel lobje werkte hij de bal over de sluitpost van de Amsterdammers heen.

Brobbey en Kaplan waren in de rust al in de kleedkamer achtergebleven voor Lorenzo Lucca en Olivier Aertssen. Schreuder besloot twintig minuten voor tijd om zeven Jong Ajax-spelers speeltijd te geven. Jorrel Hato ging echter al snel in de fout, waardoor Dolan zijn tweede treffer van de dag kon aantekenen: 0-2. Verder dan speldenprikjes van Lucca en Ar'Jany Martha kwam Ajax in het restant van het duel niet.

En ook de 0-2 in een feit ?? Ajax komt niet goed voor de dag en Blackburn Rovers maakt daar gretig gebruik van ??#ZiggoSport #AjaxRovers pic.twitter.com/2B00hy1IrP — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 3, 2022

Opstelling Ajax: Stekelenburg (De Graaff 69'); Rensch (Misehouy 69'), Kaplan (Aertssen 46'), Bassey (Vos 69'), Wijndal; Regeer (Hato 69'), Fitz-Jim, Hlynsson (Gooijer 69'); Conceiçao, Rasmussen (Martha 69'); Brobbey (Lucca 46').