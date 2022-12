‘Het zal mij niet verbazen als de VS wint van Nederland’

Zaterdag, 3 december 2022 om 15:00 • Noel Korteweg

Het Nederlands elftal neemt het zaterdagmiddag op tegen de Verenigde Staten in de achtste finale van het WK in Qatar. Oranje speelde geen geweldig voetbal in de groepsfase van het toernooi, maar kwalificeerde zich wel vrij gemakkelijk voor de knock-outfase. Bondscoach Louis van Gaal treft met Team USA een sterk land en volgens GOAL-verslaggever Ryan Tolmich, die in Qatar met Voetbalzone-presentator Kalum van Oudheusden sprak, kan Oranje een gemotiveerde tegenstander verwachten. “Het zal mij niet verbazen als de VS wint van Nederland.”