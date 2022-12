Van Gaal maakt opstelling bekend en lijkt succesformatie gevonden te hebben

Zaterdag, 3 december 2022 om 14:50 • Wessel Antes • Laatste update: 14:52

Louis van Gaal wijzigt niets aan zijn opstelling voor de achtste finale tegen de Verenigde Staten, zo blijkt uit de opstelling die zojuist bekend is gemaakt. De 71-jarige keuzeheer houdt tegen Team USA vast aan zijn 5-3-2-formatie, waarmee hij afgelopen dinsdag won van Qatar (2-0). Marten de Roon mag het dus weer vanaf het startsignaal laten zien bij Oranje, terwijl Steven Berghuis en Teun Koopmeiners genoegen moeten nemen met een rol als wisselspeler.

Op doel gaat Andries Noppert zijn vierde interland voor Oranje keepen. Voor zich ziet de boomlange sluitpost wederom Jurriën Timber, Virgil van Dijk en Nathan Aké staan. Denzel Dumfries mag de rechterflank bestrijken, terwijl Daley Blind op links de wingback van dienst is. Van Gaal doet dus opnieuw geen beroep op snellere opties als Jeremie Frimpong en Tyrell Malacia. De Amerikanen hebben met Christian Pulsic en Timothy Weah veel snelheid op de flanken.

Op het middenveld houdt Van Gaal vast aan het blok met Marten de Roon en Frenkie de Jong. Laatstgenoemde lijkt in Oranje goed te gedijen met de middenvelder van Atalanta naast zich. Davy Klaassen krijgt tegen de VS zijn derde basisplaats op dit WK. Berghuis en Koopmeiners, die beiden in een enkele groepswedstrijd basisspeler waren, zitten opnieuw op de bank in het Khalifa International Stadion.

Voorin moeten Memphis Depay en Cody Gakpo het gaan doen voor het Nederlands elftal, waardoor Steven Bergwijn wisselspeler is. Bij een overwinning stoot het elftal van Van Gaal door naar de kwartfinale, waarin Argentinië of Australië de tegenstander zal zijn. Bij een nederlaag is het over en uit in Qatar. De wedstrijd staat onder leiding van de Braziliaanse arbiter Wilton Sampaio, die om 16.00 uur het eerste fluitsignaal zal laten klinken in Doha. In Nederland is het duel live te volgen op NPO 1.

Opstelling Nederland: Noppert; Dumfries, Timber, Van Dijk, Aké, Blind; De Roon, De Jong, Klaassen; Gakpo, Depay.

Opstelling Verenigde Staten: Turner; Dest, Zimmerman, Ream, Robinson; McKennie, Adams (C), Musah; Weah, Ferreira, Pulisic.