Van der Gijp en Derksen vrezen impact van ‘ongezonde situatie’ tegen de VS

Zaterdag, 3 december 2022 om 11:24 • Wessel Antes • Laatste update: 12:09

René van der Gijp denkt dat het opstellen van Daley Blind problemen kan opleveren tegen de Verenigde Staten, zo zegt hij in het programma De Oranjewinter. Van der Gijp vindt dat Louis van Gaal moet ingrijpen wanneer de 32-jarige linkspoot eruit gelopen wordt. Johan Derksen grijpt het dilemma aan om de ‘ongezonde situatie’ bij het Nederlands elftal nog eens uit te lichten: hij vindt het niet kunnen dat assistent-bondscoach Danny Blind de vader van de linksback is.

Presentator Wilfred Genee vraagt zich af of Manchester United-verdediger Tyrell Malacia geen betere optie is om de snelheid van de VS te bestrijden. Blind zal het zaterdagmiddag, indien hij basisklant is, moeten opnemen tegen de pijlsnelle Timothy Weah. Van der Gijp twijfelt over de keuze die Van Gaal moet maken. “Mocht hij er twee keer worden uitgelopen zou ik wel ingrijpen.” Vervolgens versterkt de analist zijn mening. “Zelfs als hij er één keer heel erg uitgelopen wordt zou ik ingrijpen.”

Van der Gijp denkt wel dat de Ajacied geluk heeft met Manchester City-verdediger Nathan Aké achter zich in de defensie. “Hij wordt er in dit systeem niet zo snel uitgelopen omdat hij Aké natuurlijk heeft die rugdekking kan leveren.” Derksen haakt in om te beginnen over het feit dat Danny Blind de assistent van Van Gaal is. “Ik vind dat overigens een ongezonde situatie hoor, dat de assistent-coach de vader van de linksback is. Dat moet de coach niet willen, de zoon niet willen, maar ook Van Gaal niet willen.”

‘Gijp’ lijkt het eens te zijn met Derksen, afgaande op de situatie die hij schetst. “Ja, want jij denkt dat wanneer Van Gaal vraagt wat er moet gebeuren op de linksbackpositie, dat Blind zegt: zet die Malacia maar neer joh, kan jou het schelen.” Na een hoop gelach in de studio concludeert Derksen. “Je moet zoiets niet willen. Misschien zijn ze allemaal heel keurig in hun gedrag, maar het is niet goed.”