Granit Xhaka omzeilt FIFA-regels op listige wijze met provocatie aan Servië

Zaterdag, 3 december 2022 om 09:52 • Wessel Antes • Laatste update: 10:27

Granit Xhaka heeft vrijdagavond een listige manier verzonnen om alsnog een politiek statement te maken na afloop van de zege van Zwitserland op Servië (2-3). De dertigjarige middenvelder van Arsenal pronkte opzichtig met het shirt van teamgenoot Ardon Jashari, dat hij omgedraaid had aangetrokken. Dit deed hij niet om de middenvelder van FC Luzern te supporten, maar dat had een diepere betekenis. Op social media kwam de provocatie aan Servië al snel aan het licht.

Voor de aanvoerder van Zwitserland was het vrijdagavond een persoonlijke strijd. Xhaka zelf werd geboren in Basel, maar zijn Albanese ouders komen officieel uit Kosovo, dat zich pas op 17 februari 2008 eenzijdig onafhankelijk verklaarde van Servië. De vader van Xhaka werd in de strijd om die onafhankelijkheid ruim drie jaar gevangen genomen door de Serviërs omdat hij deelnam aan grootschalige campagnes.

Xhaka wearing a shirt with Jashari on it at full time celebrations. Adem Jashari was one of the founders of the Kosovo Liberation Army and called the "father of the KLA".Jashari is considered a symbol of Kosovar independence by ethnic Albanians pic.twitter.com/11DQ5SCQsQ