Crisis in Volendam: afwezige Jonk en doorgestuurde appjes zorgen voor chaos

Zaterdag, 3 december 2022 om 08:49 • Wessel Antes • Laatste update: 09:12

Kees Kwakman denkt dat er behoorlijk wat misgaat bij FC Volendam, zo zegt de analist van ESPN in het programma WK Praat. De voormalig verdediger van de club is goed op de hoogte van de situatie in het Kras Stadion en denkt dat er een grote crisis heerst. Kwakman weet zelfs dat doorgestuurde berichten zorgen voor een tweestrijd binnen de selectie van Volendam.

Wim Jonk ontbrak vrijdag op de eerste training van Volendam. De club bracht daarbij naar buiten dat de 56-jarige oefenmeester kampt met een knieblessure, maar Kwakman lijkt meer te weten. “Het zit toch net even wat anders volgens mij, maar er wordt inderdaad gemeld dat hij problemen met zijn knie heeft, en daarvoor in het buitenland zit. Richting de spelers is gecommuniceerd dat hij een extra week vakantie heeft genomen. Dan denk ik wel bij mezelf: dat is best gek. Al helemaal wanneer je twee weken vrij bent geweest.”

Onrust bij FC Volendam, weet Kees Kwakman ?? "Ik denk echt dat de bom op barsten staat." — ESPN NL (@ESPNnl) December 2, 2022

Volgens Kwakman speelt er een stuk meer in het vissersdorp. “Ook vanuit de spelersgroep bijvoorbeeld. Er zijn best wel wat dingen gebeurd in de laatste weken voor de winterstop. Die Bilal Ould-Chikh liep van de training af en wilde niet meer terugkomen, de week daarna stond hij meteen in de basis. Zeefuik, de spits, speelde de laatste wedstrijd tegen FC Utrecht, terwijl hij vier dagen daarvoor ziek was. Daar was Henk Veerman nogal verbolgen over. Ook hoor je dat Eiting zijn eigen programma heeft, en zo zijn er allemaal dingetjes die zich afspelen.”

Kwakman vreest dat het de verkeerde kant op gaat binnen de kleedkamer van Volendam. “Op een gegeven moment gaat dat natuurlijk in een spelersgroep tegen je werken. Ik heb begrepen dat hij daarom vrijaf heeft genomen, omdat er vanuit de spelersgroep geluiden komen dat het niet meer gaat samen. Je hebt nu ook een probleem dat de staf van bepaalde spelers af wil. De club kan dat echter niet zomaar doen vanwege lopende contracten."

Kwakman komt zelfs met een verhaal over door spelers verstuurde berichten. “Dit is ook een beetje een juice-verhaal. Er zijn berichten gestuurd vanuit de spelersgroep richting de voorzitter, Jan Smit, en die heeft die berichten weer openbaar gemaakt richting Jonk. Dan krijg je dus dat een tweestrijd, waarin de staf niet meer met sommige spelers wil werken.” Kwakman ziet het somber in voor de nummer achttien van Nederland. “Het is een goed begin van de tweede seizoenshelft en ik ben heel benieuwd hoe dit gaat aflopen”, zegt hij cynisch.