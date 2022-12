Vermoedelijke XI Oranje: standvastige Van Gaal heeft duidelijk strijdplan

Zaterdag, 3 december 2022 om 07:56 • Wessel Antes • Laatste update: 08:00

Het Nederlands elftal neemt het zaterdag in de achtste finale van het WK op tegen de Verenigde Staten. Bij een overwinning stoot het elftal Van bondscoach Louis van Gaal door naar de kwartfinale, waarin Argentinië of Australië de tegenstander zal zijn. Bij een nederlaag is het over en uit in Qatar. Van Gaal houdt tegen Team USA volgens het Algemeen Dagblad vast aan zijn 5-3-2-formatie, waarbij hij ook kiest voor dezelfde namen als tegen Qatar (2-0 winst).

Hoewel de overwinningen tegen Senegal en Qatar (beide 2-0), en het gelijkspel tegen Ecuador (1-1) niet glansrijk waren, ziet Van Gaal dus geen reden om zijn formatie te wijzigen. Waar de 71-jarige keuzeheer in iedere groepswedstrijd voor andere namen koos, laat hij zijn elftal nu volledig staan. Op doel gaat Andries Noppert zijn vierde interland voor Oranje keepen. Voor zich ziet de Fries wederom Jurriën Timber, Virgil van Dijk en Nathan Aké staan. Denzel Dumfries mag de rechterflank bestrijken, terwijl Daley Blind op links de wingback van dienst is.

Op het middenveld houdt Van Gaal vast aan een blok van Marten de Roon en Frenkie de Jong. Laatstgenoemde lijkt in Oranje goed te gedijen met de middenvelder van Atalanta naast zich. Davy Klaassen krijgt tegen de VS zijn derde basisplaats op dit WK. Steven Berghuis en Teun Koopmeiners moeten dus genoegen nemen met een plaats op de bank in het Khalifa International Stadion.

Voorin luistert Van Gaal niet naar sterspeler Memphis Depay, die tijdens een persmoment aangaf het liefst met Steven Bergwijn naast zich te spelen. Logischerwijs krijgt Cody Gakpo, die in alle drie de groepswedstrijden trefzeker was, de voorkeur boven de Ajacied. Hoewel Gakpo ook op 10 uit de voeten kan, lijkt de bondscoach op die positie tevreden te zijn over Klaassen. Het elftal van Van Gaal krijgt in Doha te maken met een Braziliaanse arbiter in de persoon van Wilton Sampaio.

De tegenstander

Voor de Amerikanen was slechts één overwinning, in de laatste groepswedstrijd tegen Iran (0-1), genoeg voor de volgende ronde. De eerste twee groepsduels eindigden in een gelijkspel met Wales (1-1) en Engeland (0-0). Ook bondscoach Gregg Berhalter houdt na de zege tegen Iran vast aan zijn basisopstelling. Sterspeler Christian Pulisic is dus fit genoeg om te spelen tegen Oranje.

De aanvaller van Chelsea belandde tijdens de wedstrijd tegen Iran nog in het ziekenhuis met een buikspierblessure, maar mag het Dumfries zaterdagmiddag lastig proberen te maken. Met Leeds United-smaakmaker Brenden Aaronson heeft Berhalter nog een aardig alternatief achter de hand, wanneer Pulisic toch geblesseerd af moet haken tijdens de strijd. De wedstrijd begint om 16.00 uur en is live te volgen op NPO 1.

Vermoedelijke opstelling Nederland: Noppert; Dumfries, Timber, Van Dijk, Aké, Blind; De Roon, De Jong, Klaassen; Gakpo, Depay;

Vermoedelijk opstelling Verenigde Staten Turner; Dest, Carter-Vickers, Ream, Robinson; Adams, McKennie, Musah; Weah, Sargent, Pulisic.