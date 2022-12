Servië-coach roept live op tv hoorbaar ‘racistisch’ woord naar Xhaka en Shaqiri

Vrijdag, 2 december 2022 om 23:40 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:37

Dragan Stojkovic, de bondscoach van Servië, ligt na de uitschakeling op het WK tegen Zwitserland (2-3 verlies) zwaar onder vuur. De trainer bezigde tijdens de wedstrijd 'racistische' taal jegens Granit Xhaka en Xherdan Shaqiri, Zwitserse spelers met Kosovaars-Albanese roots. De woorden van Stojkovic waren wereldwijd live op televisie te horen.

Op social media bestaat onder Servisch-sprekenden geen twijfel: Stojkovic richtte zijn woorden direct aan Xhaka en Shaqiri. "Ik neuk jullie Shiptar-moeders", riep de bondscoach van Servië. 'Shiptar' is een scheldwoord dat door andere Balkanbewoners wordt gebruikt om Albanezen aan te duiden. Het gebruik ervan lijkt op dat van het n-woord in de Verenigde Staten: Albanezen gebruiken het woord 'shiptar' om elkaar aan te spreken, terwijl ze zich racistisch bejegend voelen door het gebruik ervan door niet-Albanezen.

#Serbia’s coach Stojkovic on camera swearing Albanian mothers, during #Switzerland - Serbia match. Whether at war, peace or a football match, the same chauvinist storm. Enough already, not every game needs to be a reminder or our war trauma. @FIFAcom needs to address this. pic.twitter.com/wjQYxmjefw