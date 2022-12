Van Basten is kritisch op Memphis Depay: ‘Dit is niet netjes van hem’

Vrijdag, 2 december 2022 om 22:45 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:21

Marco van Basten vindt het 'niet netjes' van Memphis Depay om openlijk zijn voorkeur uit te spreken voor Steven Bergwijn als aanvalspartner bij Oranje. De oud-spits stipt in NOS WK Studio 22 aan dat Memphis daarmee onnodig de verhoudingen binnen de selectie op scherp heeft gezet. "Het is niet netjes", aldus Van Basten. "Je geeft de ene speler het voordeel boven de andere. Je moet toch met die groep eten, slapen en drinken."

Memphis speelde tegen Qatar (2-0 winst) in de spits met Cody Gakpo, maar liet zich daarna ontvallen liever met Bergwijn te spelen. Gakpo zou in de ogen van Memphis als nummer 10 uit de voeten kunnen. Eerder op de dag noemde Louis van Gaal de uitlatingen tegenover de NOS 'niet verstandig'. "Maar het zegt iets over onze manier van werken, dat we elkaar vertrouwen, dat we dat kunnen accepteren en dat iedereen kan zeggen dat hij wil", klonk het begripvol. De bondscoach is sowieso voorstander van inspraak. "Ik luister altijd naar de voorkeuren van spelers, bijvoorbeeld over met wie ze willen samenspelen. Maar ja, ik kan niet ieder verzoek beantwoorden."

Van Basten, die zelf bondscoach van Oranje was op het WK 2006 en het EK 2008, kan zich vinden in de uitspraken van Van Gaal. "Ik denk dat het goed is voor het nemen van beslissingen om naar elkaar te luisteren", stelt Van Basten. "Je moet elkaar kennen. Je moet weten wat er gedacht wordt, wat er speelt in de groep. Dus ja, natuurlijk luister je als bondscoach naar de spelers. Dat wil nog niet zeggen dat je ernaar moet handelen, maar luisteren kan altijd. Je moet wel weten wat er speelt. Ik handelde er ook wel naar, natuurlijk."

Van Gaal heeft zich daarin door de jaren heen ontwikkeld, denkt Van Basten. "Ik denk dat Van Gaal nu meer luistert naar zijn spelers dan vroeger. Dat heeft denk ik meer met hem te maken dan met de spelers: vroeger was hij directer, van: 'Zo wil ik het hebben.' Met de jaren is hij opener geworden en meer gaan luisteren. Hij zegt zelf dat deze spelersgroep beter en zelfstandiger is dan welke groep die hij ooit heeft gehad, maar ik denk dat dat meer voor hem geldt: dat hij losser is geworden en meer luistert, waardoor het lijkt alsof spelers meer meedenken dan vroeger."