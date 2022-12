Shaqiri scoort én provoceert weer tegen Servië; nu wacht Ronaldo

Vrijdag, 2 december 2022 om 21:59 • Rian Rosendaal • Laatste update: 22:05

Zwitserland staat in de achtste finale van het WK. Het Alpenland won vrijdag in een spectaculaire ontmoeting met 2-3 van Servië en eindigt hierdoor als nummer twee in groep G. Xherdan Shaqiri, met Kosovaarse roots, scoorde net als op het WK van 2018 tegen Servië en opnieuw provoceerde hij de Servische fans na zijn treffer. De Zwitsers keken even tegen een 2-1 achterstand aan voor rust, maar het kwam uiteindelijk toch goed voor de formatie van bondscoach Murat Yakin.

Bij de Servische ploeg begon Dusan Tadic kort achter de spitsen Dusan Vlahovic en Aleksandar Mitrovic. In de eerste twintig minuten werden de aanvallende intenties bij beide landen goed duidelijk. Andrija Zivkovic gaf namens Servië een waarschuwing af in de elfde minuut met een harde knal tegen de paal. Na een levendige openingsfase brak Zwitserland de ban na twintig minuten spelen. Djibril Sow kreeg een afgeslagen bal in bezit in de zestien en stelde vervolgens Shaqiri, die constant werd uitgefloten door de Servische aanhang, in staat om de bal in de korte hoek te schieten: 0-1. De doelpuntenmaker was uitzinnig en provoceerde net als vier jaar geleden de fans van de tegenstander. Het was het vijfde WK-doelpunt van Shaqiri, die nu in elke eindronde sinds 2014, drie WK's en twee EK's, minstens een keer scoorde. In Europa kan alleen Cristiano Ronaldo hem dat nazeggen.

Servië liet het er echter niet bij zitten en kwam nog voor rust knap terug in de boeiende wedstrijd in het Stadium 974. Zes minuten na de 0-1 trok Mitrovic de stand gelijk met een knappe en harde kopbal in de verre hoek langs Gregor Kobel, de vervanger van de zieke Yann Sommer. De fraaie assist vanaf de linkerkant was van Tadic. De Ajacied liet zich duidelijk gelden in de eerste helft en hij tekende ook voor de assist op de 2-1 voor Servië in de 35ste minuut. Tadic profiteerde van balverlies van Shaqiri op het middenveld, om vervolgens Vlahovic te bereiken. De spits van Juventus tikte de bal vervolgens beheerst in de verre hoek langs de kansloze Kobel. Vlahovic legde daarna zijn duim op zijn mond, waarschijnlijk om aan te geven hoe hij denkt over zijn vermeende affaire met de vrouw van reservedoelman Pedrag Rajkovic.

Voor het opgeleefde Servië was het echter niet voldoende om met een voorsprong de rust in te gaan. Rechtsback Silvan Widmer legde de bal panklaar neer voor Embolo, die niet buitenspel stond en daarmee vier Servische verdedigers te snel af was. De aanvalsleider van Zwitserland kon van dichtbij de 2-2 binnentikken. Een zeer vermakelijke eerste helft kwam daarmee ten einde. Er waren halverwege geen wissels en slechts twee minuten na de hervatting viel het vijfde doelpunt van de avond te noteren. Shaqiri wist Ruben Vargas te bereiken met een pass in de zestien en de linksbenige aanvaller legde de bal vervolgens met een heerlijke hakje neer voor de aanstormende Remo Freuler. De centrale middenvelder schoot raak in de rechterbenedenhoek, tot grote vreugde van alles en iedereen bij Zwitserland.

Vlahovic profiteert van geklungel in de Zwitserse verdediging en schiet niet hard, maar wel zuiver, de bal in de verre hoek: 2-1 voor Servië. Kijk live mee: https://t.co/6OdnAGRZVA#SERZWI #wk2022 pic.twitter.com/hHyk7VVpPi — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) December 2, 2022

Niet lang na de hernieuwde voorsprong voor de Zwitsers kwam Nemanja Gudelj binnen de lijnen voor Milos Veljkovic en Servië ging verder met een systeem met vier verdedigers. Met bijna een uur op de klok liet Embolo van heel dichtbij een opgelegde kans onbenut. Zijn inzet vloog over het doel, al werd later ook gefloten voor buitenspel. Aan de andere kant ging Mitrovic in de ogen van de arbitrage te makkelijk liggen na contact met de Zwitserse verdediger Fabian Schär. Kort daarvoor schoot Tadic over nadat Servië na een voorzet van Filip Kostic alsnog een kans wist af te dwingen. De veelbesproken en nadrukkelijk aanwezige Shaqiri maakte de laatste twintig minuten niet meer meer, al was de smaakmaker aan Zwitserse zijde niet erg blij met zijn wissel. Edimilson Fernandes kwam erin, voornamelijk om Kostic af te stoppen.

Zwitserland was er in de slotfase alles aan gelegen om de 2-3 voorsprong vast te houden. De Servische formatie probeerde het wel, maar met het verstrijken van de minuten verdween het geloof in een comeback en een vervolg op het WK. De moegestreden Tadic, belangrijk bij de doelpunten van zijn land, werd in minuut 78 naar de kant gehaald. Filip Djuricic werd gebracht voor de laatste twaalf minuten. Het lukte echter niet om de hechte Zwitserse muur te slechten, tot frustratie van enkele Servische spelers. Zwitserland speelde de wedstrijd professioneel uit, al was er in blessuretijd nog een opstootje, en maakt zich als nummer twee op voor de clash met Portugal, de winnaar van groep H. De wedstrijd in de achtste finale staat gepland voor dinsdag 6 december, met de aftrap om 20.00 uur Nederlandse tijd. Groepswinnaar Brazilië, dat verrassend met 1-0 verloor van Kameroen, treft maandag Zuid-Korea.