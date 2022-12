‘Sofyan Amrabat gaat droomtransfer overhouden aan topprestaties in Qatar’

Vrijdag, 2 december 2022 om 21:26 • Jeroen van Poppel

De kans dat Sofyan Amrabat na de winter nog bij Fiorentina te bewonderen is, wordt met de wedstrijd op het WK in Qatar kleiner. De 26-jarige middenvelder van het Marokkaanse elftal mag zich verheugen op de belangstelling van onder meer Liverpool, zo melden Engelse media. "Ik denk dat de geïnteresseerden nu in de rij zullen staan", zegt zijn 35-jarige broer Nordin Amrabat tegen De Telegraaf.

Amrabat bewijst zich in Qatar als de ultieme nummer zes voor het Marokkaanse elftal, dat sensationeel bovenaan eindigde in Groep F, voor Kroatië, België en Canada. Amrabat is de meest stabiele factor bij Marokko en kon na elk groepsduel rekenen op positieve kritieken. "Ik ben echt ongelooflijk trots op Sofyan”, vervolgt broer Nordin, die zelf nog actief is bij AEK Athene en afviel uit de WK-voorselectie. "Als je op zo’n podium – in drie wedstrijden tegen zulke landen – zó goed speelt, dan heb je veel in je mars."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Ik denk dat de topclubs in Europa die hebben zitten slapen nu wel wakker zijn geschrokken." Precies een jaar geleden leek Sofyan Amrabat al een flinke stap omhoog te maken, vertelt zijn oudere broer. "In januari was Sofyan zelf al rond met Tottenham Hotspur, maar kwam er geen akkoord over de transfersom met Fiorentina. Ik denk dat de geïnteresseerden nu in de rij zullen staan."

Volgens het Duitse Sky Sport moet Amrabat zeker meer dan dertig miljoen euro kosten. Fiorentina telde zelf begin 2020 een kleine twintig miljoen euro neer om de balafpakker over te nemen van Hellas Verona. Amrabat maakte aan het begin van zijn carrière de stap van jeugdclub FC Utrecht naar Feyenoord, maar slaagde daar niet helemaal. Na twee jaar verkaste hij naar Club Brugge, waar hij de weg omhoog weer vond. Amrabat speelde tegen Canada (1-2 winst) zijn 42ste interland, hij scoorde nog niet voor Marokko. Zijn contract bij Fiorentina loopt tot medio 2024.