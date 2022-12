Dramatisch verloop in Groep H op WK levert eerste ontslagbrief op

Vrijdag, 2 december 2022 om 20:15 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:33

Otto Addo neemt na de uitschakeling op het WK afscheid als bondscoach van Ghana. De oud-verdediger eindigde met zijn land door een 0-2 nederlaag tegen Uruguay teleurstellend onderaan in Groep H. Oddo gaat zich volledig richten op Borussia Dortmund, waar hij assistent-trainer is van Edin Terzic.

Addo was pas sinds februari 2022 in dienst als bondscoach, al was hij daarvoor al de assistent van Milovan Rajevac. Laatstgenoemde moest weg vanwege het echec op de Afrika Cup. Addo gaf toen al aan de functie niet langdurig te willen bekleden. "Ik heb altijd gezegd dat als we ons zouden kwalificeren voor het WK, ik daarna zou aftreden, zelfs als we het WK zouden winnen."

De oud-international, die zelf vijftien keer voor Ghana speelde, wist zich inderdaad met the Black Stars te kwalificeren voor het WK in Qatar, waar de verwachtingen niet konden worden waargemaakt. Ghana stond er vrijdag voorafgaand aan de laatste speelronde nog uitstekend voor in Groep H, maar druipt dus af als hekkensluiter.

Ghana kwam in het openingsduel met Portugal (3-2 verlies) heel dicht bij een resultaat, zeker toen doelman Diogo Costa de bal in de allerlaatste minuut aan de sluwe Iñaki Williams leek te verspelen. Als de spits had gescoord, had de wereld er voor Ghana heel anders uitgezien. De West-Afrikanen wonnen vervolgens wél knap van Zuid-Korea (2-3), mede dankzij twee doelpunten van Mohammed Kudus. Vrijdag ging het echter mis tegen Uruguay (2-0 verlies).