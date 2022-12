Luis Suárez is ‘boos en teleurgesteld’: ‘De FIFA is altijd tegen Uruguay’

Vrijdag, 2 december 2022

Luis Suárez vindt dat Uruguay tegen Ghana (0-2 winst) twee strafschoppen had moeten hebben. De 35-jarige aanvaller kwam met zijn land één doelpunt tekort om verder te gaan op het WK en kijkt daar de Duitse scheidsrechter Daniel Siebert op aan. "Ik ben teleurgesteld, maar ook boos", aldus Suárez na afloop tegenover Channel 12.

"Ik ben boos dat we er vandaag uit gaan, terwijl we nu wél presteren en winnen", vervolgt Suárez, die met Uruguay teleurstelde in de eerste twee duels (0-0 tegen Zuid-Korea, 2-0 verloren van Portugal). "We kijken kritisch naar onszelf in die wedstrijden. Daardoor hadden we vandaag deze moeilijke uitgangspositie." Uruguay leek vrijdag de tweede plek in Groep H te gaan grijpen, maar een doelpunt van Zuid-Korea tegen Portugal (2-1 winst) zette de poule compleet op zijn kop. Uruguay had in de laatste tien minuten plots weer een goal nodig, maar maakte die niet.

Cavani clearly hangs his leg out looking for contact. Straight out of the Harry Kane playbook. Ref not fooled, VAR not fooled for once. BBC pundits all fooled. pic.twitter.com/xneH7C0aIa — phil . i . am (@P_h_i_1) December 2, 2022

Suárez is teleurgesteld in arbiter Siebert, die in de tweede helft een penalty gaf aan Darwin Núñez, maar die na het bekijken van de beelden introk. Ook Edinson Cavani claimde in de slotminuten een strafschop, die Uruguay naar de volgende had kunnen brengen. "Die van Darwin was heel duidelijk en ik zag dat Edi werd afgesneden", oordeelt Suárez. "Het zijn geen excuses, maar er gebeuren ongelooflijke dingen op het WK."

Ook de FIFA speelt een kwalijke rol volgens Suárez. "Dit zijn situaties die de FIFA beter zou moeten uitleggen", vindt de voormalig Ajacied, die zijn tranen na het eindsignaal de vrije loop liet. "Ik wilde mijn kinderen het veld ophalen, maar iemand van de FIFA zei dat het niet mocht. Ik zag laatst dat de Franse spelers dat wel mochten met hun kinderen. Waarom zij wel? De FIFA is altijd tegen Uruguay."

Suárez telt ondanks alles zijn zegeningen. "Ik prijs me gelukkig dat ik mijn vierde WK heb mogen spelen en dat mijn vierjarige zoon me heeft zien spelen", zegt de voormalig ster van Barcelona, die bij het uitspreken van die woorden opnieuw emotioneel wordt. "Mijn zoon heeft me zien winnen op het WK, maar hij vertrekt met het beeld van verdriet en dat is moeilijk voor een vader."