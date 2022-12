Portugese media weten welke scheldwoorden Ronaldo gebruikte bij wissel

Vrijdag, 2 december 2022 om 19:34 • Rian Rosendaal • Laatste update: 20:02

Cristiano Ronaldo was bepaald niet gelukkig met zijn wissel in de 65ste minuut van de afsluitende groepswedstrijd van Portugal tegen Zuid-Korea (2-1 nederlaag). Diverse Portugese media denken te weten wat de 37-jarige aanvaller in zijn boosheid zei toen hij het veld verliet halverwege de tweede helft. Ronaldo ging naar de kant bij een 1-1 tussenstand. Zuid-Korea scoorde in blessuretijd en gaat nu ten koste van Uruguay naar de achtste finale van het WK.

Volgens CMTV had Ronaldo weinig vleiende woorden over voor de Portugese bondscoach Fernando Santos. "Je hebt zo'n fucking haast om me te wisselen, fuck", zou de routinier hebben gezegd in de richting van zijn trainer. Ronaldo werd overigens vervangen door André Silva. De wissel van de clubloze sterspeler was onderdeel van een drievoudige wissel aan de kant van Portugal, dat ondanks de nederlaag bovenaan eindigt in groep H.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Cristiano Ronaldo leek niet blij met zijn wissel in minuut 65

Ronaldo leek het daarnaast aan de stok te hebben met een speler van Zuid-Korea op het moment dat hij werd gewisseld door Santos. De aanvaller deed na afloop zijn verhaal hierover in de Portugese pers. "Net voordat ik van het veld ging vertelde een van hun spelers dat ik moest opschieten. Ik zei dat hij stil moest staan omdat hij geen autoriteit is, hij hoeft dus ook zijn mening niet te geven. Alleen de scheidsrechter kan bepalen of ik haast moet maken. Maar er was verder niets aan de hand, zoiets gebeurt gewoon in het heetst van de strijd", benadrukte Ronaldo.

"Wat er ook gebeurt, zulke dingen blijven altijd op het veld", ging Ronaldo verder met zijn terugblik. "Het belangrijkste is dat we als een eenheid blijven functioneren, zeker nu we in de volgende ronde staan. Niet alleen de spelers, maar ook de supporters van Portugal moeten vertrouwen hebben. We gaan er alles aan doen om de kwartfinale te bereiken." Portugal kan in de achtste finale alle landen van groep G nog treffen: Brazilië, Zwitserland, Kameroen en Servië.

Santos ging op de persconferentie in op de vraag wat er allemaal gebeurde bij de wissel van Ronaldo. "Hij was boos, ja", erkende de Portugese bondscoach. "Ronaldo was boos op een van de spelers van Zuid-Korea die hem beledigde toen hij van het veld liep. Die vond dat hij haast moest maken. Ik hoorde het ook, het was in het Engels. Pepe ging daarna nog achter die Koreaanse speler aan", aldus Santos.