Fans in Ghana gaan de wereld over met briljante revanche op huilende Suárez

Vrijdag, 2 december 2022 om 19:03 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:34

De fans van Ghana hebben na twaalf jaar een soort van revanche op Luis Suárez. Hoewel het Afrikaanse land zelf werd uitgeschakeld op het WK door de 0-2 nederlaag tegen Uruguay, ligt ook Suárez met zijn land eruit. De Ghanezen zijn niet vergeten hoe laatstgenoemde op het WK 2010 met een late handsbal de kwartfinale tussen beide landen op z'n kop zette. Uruguay ging toen dankzij die handsbal later via de penaltyserie naar de halve finale.

Uruguay leek vrijdag op het WK in Qatar verrast te worden door het knotsgekke verloop in Groep H, waarin Zuid-Korea zeer verrassend een late zege pakte tegen Portugal (2-1). Uruguay waande zich met een 0-2 voorsprong tegen Ghana al veilig, maar moest in de laatste tien minuten plots weer op zoek naar een doelpunt. Suárez was op dat moment al gewisseld en moest met lede ogen aanzien hoe de missie van Uruguay strandde. De voormalig Ajacied liet de tranen na het eindsignaal rijkelijk vloeien. Dat leidt tot veel leedvermaak in Ghana, waar Suárez nog altijd gehaat wordt.