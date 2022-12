VS-fans in Qatar hebben één ding gemeen wanneer ze spreken over Van Gaal

Zaterdag is de achtste finale op het WK tussen Nederland en de Verenigde Staten. Kalum van Oudheusden bezocht in Qatar de persconferenties van de bondscoaches Louis van Gaal en Gregg Berhalter, die zeven jaar in Nederland heeft gespeeld. Daarna ging de verslaggever het gesprek aan met de fans van Team USA, die vol zelfvertrouwen zijn over winst tegen Oranje. De Amerikaanse supporters hebben nog één ding gemeen: ze hebben geen flauw idee wie Louis van Gaal is. Ook Memphis Depay en Virgil van Dijk blijken volstrekt onbekend bij de fans van de VS.