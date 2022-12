Uruguay maakt fatale inschattingsfout en is klaar op het WK

Uruguay is na drie duels klaar op dit WK. De Zuid-Amerikanen wonnen vrijdag in de afsluitende wedstrijd in groep H met 0-2 van Ghana, dat in de persoon van aanvoerder André Ayew een strafschop miste in de eerste helft. Giorgian De Arrascaeta leek met twee doelpunten de grote held aan de kant van Uruguay te worden, maar het bleek niet voldoende voor een plek in de achtste finale. Zuid-Korea won in de blessuretijd met 2-1 van Portugal en gaat op doelsaldo en als nummer twee door. De kans is groot dat Brazilië, de koploper in groep G, de volgende opponent is van de Koreanen. De titelfavoriet speelt vrijdagavond tegen Kameroen en is met zes punten bijna zeker van de eerste plek.

Voorafgaand aan de ontmoeting in Al Janoubstadion ging het veelal over de handsbal van Luis Suárez op de doellijn in de kwartfinale van het WK in 2010. De spits van Uruguay kreeg daarvoor rood en Ghana een strafschop. Aanvoerder Asamoah Gyan schoot de bal echter over en Uruguay was uiteindelijk de sterkste in de aansluitende strafschoppenserie. Twaalf jaar later stond de inmiddels 35-jarige aanvaller opnieuw aan de aftrap, al leek er bij het handenschudden geen wrok te zijn bij de Ghanezen. Het was de 137ste interland van Suárez, die niet wist te scoren en na 65 minuten naar de kant werd gehaald.

Uruguay, dat niet wist te scoren in de eerste twee groepsduels, begon voortvarend aan de clash met Ghana. Met name Suárez, de enige speler die in 2010 ook startte, en Darwin Núñez waren zeer bedrijvig in de beginfase. De eerste grote kans van de wedstrijd was echter aan de overkant te noteren in de zestiende minuut. Doelman Sergio Rochet bracht redding, maar nam daarbij ook de benen van Mohammed Kudus mee. Na een uitvoerige check van de VAR van enkele minuten werd de bal op de stip gelegd. Een unieke kans dus voor Ghana om vroeg de score te openen. André Ayew nam zijn verantwoordelijkheid als aanvoerder, maar zijn inzet was bedroevend te noemen. Rochet dook naar de goede hoek en bracht simpel redding. Ongeloof bij de Ghanese fans, terwijl onder meer Suárez zich zeer opgelucht toonde. Kort daarvoor kreeg Núñez nog geel voor heftig protesteren.

Diezelfde Núñez leek Uruguay twee minuten later op voorsprong te brengen. Doelman Lawrence Ati had geen antwoord op het lobje van de spits van Liverpool. Het was echter de alerte centrumverdediger Mohammed Salisu die de bal van de lijn haalde. Het duurde niet lang voordat het steeds sterkere Uruguay aan de leiding kwam. De Arrascaeta stond aan het begin van de aanval, met Facundo Pellistri die de bal vanaf rechts de zestien inslingerde. Een knal van binnen de het strafschopgebied van Suárez werd nog half gekeerd door Ati, maar van dichtbij kon De Arrascaeta de bal toch binnenkoppen: 0-1. Grote vreugde in het kamp van Uruguay, dat de eerste treffer op dit WK te pakken had.

De Arrascaeta had duidelijk de smaak te pakken en zijn dadendrang leidde na ruim een halfuur spelen tot de 0-2 voor Uruguay. Na een fraaie aanval over enkele schijven haalde de aanvallende middenvelder in een keer uit en tot zijn vreugde verdween de bal door de benen van Ati in het doel. De doelpuntenmaker rende van pure blijdschap richting de hoekvlag, met zijn ploeggenoten die achter hem aanrenden. Er was kort daarna ook een tegenvaller voor Uruguay, dat Rodrigo Bentancur geblesseerd zag uitvallen. Matías Vecino was zijn vervanger op het middenveld. Dat Ghana nog niet opgaf bleek in de slotfase van de eerste helft. Kudus zag een schot worden afgeketst en naast het doel verdwijnen. José María Giménez kopte ver in blessuretijd nog over voor Uruguay.

Ghana kwam getergd uit de kleedkamer en de eerste kans kwam al in de 47ste minuut. Kudus kwam echter tekort om een voorzet van invaller Osman Bukari tot doelpunt te verwerken. Na een uur spelen dacht iedereen bij Ghana aan een strafschop. Daniel Amartey leek in de zestien te worden neergehaald door Núñez, maar een penalty kwam er desondanks niet. Bondscoach Diego Alonso greep in in het laatste halfuur en haalde Suárez, Núñez, Pellistri en De Arrascaeta naar de kant. De wissels leken verkeerd uit te pakken, daar de 0-2 niet voldoende bleek te zijn voor Uruguay. Zuid-Korea scoorde in blessuretijd en pakte naast de 2-1 overwinning ook de tweede plaats achter het reeds geplaatste Portugal.

De verbijstering was zeer groot bij de gewisselde Suárez, die op de bank hoorde dat Zuid-Korea scoorde en dat nieuws nauwelijks kon geloven. Ondertussen werden er acht minuten aan blessuretijd bijgetrokken en Uruguay bleef tot het bittere eind vechten voor het verlossende derde doelpunt. Cavani zag een kopbal van dichtbij gekeerd worden, al was het sowieso buitenspel geweest, en Sebastian Coates faalde ook in kansrijke positie. Ghana probeerde het ook nog, maar dat leidde ook niet tot treffers. Zuid-Korea eindigt met vier punten en vier treffers en vier tegendoelpunten. Uruguay wist ook vier punten te verzamelen. Dat er slechts twee keer werd gescoord, plus de twee tegendoelpunten, is Uruguay uiteindelijk fataal geworden.