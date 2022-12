Zuid-Korea stunt en berooft Uruguay van ticket voor knock-outfase

Vrijdag, 2 december 2022 om 18:00 • Noel Korteweg

Zuid-Korea heeft zich vrijdag in de absolute slotfase verzekerd van de knock-outfase van het WK. Portugal kwam nog op 0-1 dankzij een treffer van Ricardo Horta, maar doelpunten van Young-gwon Kim en Hee-chan Hwang bezorgden Zuid-Korea uiteindelijk een historische overwinning. Het land moest nog even wachten op de uitslag van de wedstrijd tussen Ghana en Uruguay (0-2), maar Zuid-Korea gaat op doelsaldo door naar de achtste finale.

Portugal was voorafgaand aan het duel met Ghana al geplaatst voor de knockout-fase van het WK. Bondscoach Fernando Santos maakte daarom van de gelegenheid gebruik om wat basisspelers rust te geven. Liefst zes internationals die tegen Uruguay (2-0 winst) nog aan de aftrap stonden, moesten het vrijdag doen met een rol als wisselspeler. Diogo Dalot, Vitinha, Matheus Nunes, João Mário, Horta en António Silva konden op een basisplaats rekenen. Laatstgenoemde werd daardoor met zijn leeftijd van negentien jaar en 33 dagen de eerste Portugese tiener ooit op een WK. Cristiano Ronaldo stond ‘gewoon’ in de punt van de aanval.

Daar is het eerste doelpunt van de dag al. Ricardo Horta zet de B-ploeg van Portugal al snel op 1-0 tegen de Koreanen.#KORPOR pic.twitter.com/h5znelZxqf — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) December 2, 2022

Het duurde nog geen vijf minuten voordat de eerste treffer gemaakt werd. Dalot werd diep gestuurd door Pepe, schakelde zijn directe tegenstander uit en gaf hard en laag voor op Horta. De aanvaller van SC Braga schoot in de verre hoek raak: 0-1. Portugal kwam tien minuten later met de schrik vrij nadat een doelpunt van Zuid-Korea werd afgekeurd wegens buitenspel, maar halverwege de eerste helft bleef de gelijkmaker wél op het scorebord staan. Ronaldo liet een corner onbedoeld op zijn rug vallen, waardoor de bal zo voor de voeten van Kim belandde. De centrale verdediger profiteerde optimaal van dat foutje en schoot Zuid-Korea langszij: 1-1.

Zuid-Korea maakt de gelijkmaker. Kim Young-gwon is de gevierde man. #KORPOR pic.twitter.com/4AKhJjUtBM — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) December 2, 2022

Ronaldo kreeg kort voor rust de kans om zijn fout goed te maken. Vitinha besloot om het doel van Seung-gyu Kim onder vuur te nemen, waarna de keeper dat schot niet goed verwerkte. Ronaldo kon daardoor van dichtbij op doel koppen, maar de Portugees kreeg zijn hoofd net niet goed tegen de bal waardoor die poging naast rolde. Zuid-Korea nam het doel van Diogo Costa in de tweede helft pas na ruim twintig minuten spelen voor het eerst weer serieus onder vuur. In-beom Hwang besloot het van afstand te proberen, maar de Portugese sluitpost kon vrij eenvoudig redden.

Even daarvoor werden Nunes, Rúben Neves en Ronaldo naar de kant gehaald voor respectievelijk João Palhinha, Rafael Leão en André Silva. Ronaldo blijft daardoor tot dusver op één doelpunt staan dit WK. In de absolute slotfase maakte Zuid-Korea de winnende goal. Son ging ervandoor op de counter en stuurde Hwang diep. De aanvaller werkte hard en laag binnen en schoot zijn land daardoor in minuut 91 naar de knock-outfase van het WK: 2-1. Zuid-Korea treft Brazilië in de achtste finale, terwijl Portugal vrijdagavond moet afwachten wie van Zwitserland, Kameroen of Servië tweede wordt in Groep G.