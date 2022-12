Daley Blind is negativiteit kotsbeu: ‘Maar ik kijk er niet raar van op’

Vrijdag, 2 december 2022 om 17:21 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:29

Daley Blind is van mening dat er een negatieve tendens hangt rond het Nederlands elftal. De linkervleugelverdediger schoof vrijdagmiddag samen met bondscoach Louis van Gaal aan voor de persconferentie en liet zich daarin onder meer uit over de negativiteit die zou heersen. Ook Van Gaal deelde tijdens het persmoment een paar kleine steekjes uit aan het Nederlandse journaille. "We zijn nog geen wereldkampioen. En als ik de Nederlandse media moet geloven worden we dat ook niet", aldus de 71-jarige oefenmeester.

Blind kreeg van de NOS de vraag of het Nederlands elftal stoïcijns blijft onder de negativiteit. "Laten we zeggen dat positiviteit leuker is dan negativiteit", aldus de Ajacied. "Maar ik kijk er niet raar van op. Het is vaak negatief, vind je niet? Dan doel ik niet alleen op dit WK. Ik las statistieken, dat het Nederlands elftal in 2008 een fantastische groepsfase speelde en daarna direct naar huis kon. Ik hoorde het Marten de Roon ook zeggen: als je wereldkampioen wordt zonder een goede wedstrijd te spelen, teken je ervoor."

Volgens Blind is het zeker geen vanzelfsprekendheid dat grote voetballanden zomaar de volgende ronde halen. De verdediger wijst daarbij naar Duitsland en België, die donderdag hun koffers konden pakken nadat zij als als derde waren geëindigd in hun poule. Landen als Japan, Australië en Polen slaagden er verrassend genoeg wel in om de achtste finales te bereiken. "Het niveau ligt dicht bij elkaar. Teams worden sterker. Ze graven zich beter in om zo min mogelijk doelpunten te incasseren en ze spelen op de counter", stelt Blind.

Blind bracht tijdens de persconferentie tevens zijn felicitaties aan Marokko. Het elftal van bondscoach Walid Regragui wist zich donderdag met een 2-1 zege op Canada als groepshoofd te plaatsen voor de achtste finales. Daarin is Spanje, dat als tweede eindigde in Groep E, dinsdag de tegenstander. "Het is altijd mooi om te zien dat ex-collega's het goed doen. Ik denk dat Marokko het uitstekend heeft gedaan in de poulefase en daarnaast gun ik het Mazraoui en Ziyech het natuurlijk ook van harte. Het is mooi om mee te krijgen, maar uiteindelijk focussen we op onszelf."