Ontslaggesprek Flick? Falende bondscoach moet WK-debacle verklaren

Vrijdag, 2 december 2022 om 17:11 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:12

Hansi Flick moet zich volgende week melden bij de top van de Duitse voetbalbond, zo is een dag na de vroegtijdige uitschakeling op het WK duidelijk geworden. De bondscoach van het falende Duitsland gaat in gesprek met teammanager Oliver Bierhoff, voorzitter Bernd Neuendorf en toezichthouder Hans-Joachim Watzke. Onderwerp van gesprek is de roemloze aftocht van de Duitsers na drie wedstrijden in de poulefase.

"De uitschakeling zorgt voor veel teleurstelling en doet ons ook pijn", verklaart Neuendorf vanaf het vliegveld in Doha aan de Duitse journalisten. "We moeten desondanks de blik naar voren richten en zo zorgvuldig mogelijk met deze situatie omgaan. We hebben een plan opgesteld en dat betekent dat we volgende week met elkaar om de tafel gaan zitten. Hansi Flick, Oliver Bierhoff, Hans-Joachim Watzke en ik gaan met elkaar bespreken wat er moet gebeuren."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Ik verwacht dat de technische staf met een sportieve analyse van dit toernooi komt", geeft Neuendorf mee aan Flick en zijn assistenten van de nationale ploeg. "En dat ze perspectieven ontwikkelen voor de toekomst, daar het volgende EK (in 2024, red.) in eigen land zal worden gehouden. En we verwachten tevens een analyse van de nationale ploeg en ons voetbal sinds 2018. Dat is een duidelijke eis van ons", aldus de voorzitter van de Duitse bond.

Flick, die bij de nationale ploeg vastligt tot medio 2024, benadrukte donderdagavond na de uitschakeling op het WK al dat hij aanblijft als bondscoach. "Natuurlijk zijn we enorm teleurgesteld. Maar laten we niet vergeten dat we nog steeds heel veel goede voetballers hebben. En er is heel veel talent in Duitsland. Maar laten we eerst deze teleurstelling verwerken. Eerder verloren we van Japan (2-1, red.), omdat we twintig minuten slecht speelden. Daardoor liggen we er uit. Verder hebben we het goed gedaan", aldus Flick na de 2-4 overwinning op Costa Rica, dat net als Duitsland is uitgeschakeld.