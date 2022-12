Ayoub hoopt nog altijd op zijn interlanddebuut: ‘Wat niet is, kan nog komen’

Vrijdag, 2 december 2022 om 15:00 • Guy Habets • Laatste update: 15:35

Marokko behaalde donderdag de groepswinst in poule F door Canada met 1-2 te verslaan. Voor het programma Leeuwen bekijkt en bespreekt Voetbalzone samen met twee oud-voetballers de WK-wedstrijden van de Oranje Leeuwen en de Marokkaanse Leeuwen van de Atlas. Voor Canada - Marokko namen Yassin Ayoub en Reda Kharchouch plaats in de analistenstoel. Na de wedstrijd tafelden zij met gastheer Justus Dingemanse nog eens na en bespraken ze alle zaken rond de historische prestatie van het Marokkaanse elftal. Ayoub geeft daarbij aan de hoop op zijn debuut voor Marokko niet te hebben opgegeven.

“Wat niet is kan nog komen, toch?”, vraagt de ambitieuze Ayoub zich af. De 28-jarige middenvelder van Excelsior zat meerdere malen op de bank bij Marokko, maar heeft zijn debuut nog niet gemaakt. “Het zou nog kunnen, maar het is niet iets wat ik in mijn hoofd heb. Ik wil gewoon fit blijven en dat is echt een kunst. Je ziet bijvoorbeeld dat Hakim Ziyech lange tijd niet heeft gespeeld bij Chelsea en hij zit er in de 75e minuut gewoon doorheen. Natuurlijk speelt hij wel op het hoogste podium en is dat heel wat anders.”

Ayoub benadrukt daarbij het belang van het hebben van wedstrijdritme. “Ik vind dat een wedstrijd zoveel anders is dan een training. Je kan trainingsfit zijn, maar je moet ook wedstrijdfit zijn. Daarom spelen denk ik de meeste clubs ook wedstrijden in de voorbereiding.” Voor de korte termijn heeft Ayoub één doel. “Mijn ambitie is om fit te blijven. Dat is echt het enige. Ik wil me nu gewoon focussen op fit blijven en hopen dat wij met Excelsior een mooi seizoen gaan maken. We gaan proberen erin te blijven en wie weet verrassen we wel, net als Marokko.”

De middenvelder werd in zijn tijd als speler van FC Utrecht opgeroepen door toenmalig bondscoach Hervé Renard. Sofyan Amrabat, in die tijd ploeggenoot van Ayoub in de Domstad, werd eveneens opgeroepen. Hij kreeg wél speeltijd en is inmiddels uitgegroeid tot een vaste waarde in het team van de huidige trainer, Walid Regragui. "Hij heeft echt een over-mijn-lijk-mentaliteit: 'Het maakt niet uit wat mensen van me vinden. Ik ben de beste” , spreekt Ayoub lovend over Amrabat. “Als hij zo doorgaat bij Marokko is de absolute top haalbaar voor hem."