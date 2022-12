Amerikanen nemen kritiek op Oranje niet serieus: ‘Ik herinner me Ajax-uit...’

Vrijdag, 2 december 2022 om 14:31 • Guy Habets • Laatste update: 14:57

Gregg Berhalter, de bondscoach van de Verenigde Staten, lacht de kritiek van de Nederlandse pers en het volk op het spel van Oranje weg. Volgens de gewezen verdediger, die tijdens zijn actieve loopbaan onder meer voor het toenmalige FC Zwolle, Sparta Rotterdam en SC Cambuur uitkwam, wordt er in Nederland te veel gezeurd en gaat het om het resultaat.

Op de persconferentie werd gevraagd of Berhalter het negatieve sentiment in Nederland over het spel van Oranje meegekregen heeft. Daar moest hij om lachen. "Ik lach omdat er altijd kritiek is in Nederland", liet de Amerikaan optekenen. "Er zijn zeventien miljoen bondscoaches in Nederland, zo zeggen ze dat toch? Ik kan me herinneren dat ik (met Sparta, red.) een keer een uitwedstrijd bij Ajax speelde en we de rust ingingen met een 1-0 achterstand. Ajax werd toen uitgefloten omdat ze maar één keer gescoord hadden."

De bondscoach van Team USA verwacht dan ook dat zijn collega bij Nederland zich niets aantrekt van de kritiek. "Ik denk dat Louis van Gaal sterk genoeg is om te weten dat het zijn taak is om te winnen en dat doet hij, want ze zijn ongeslagen de groepsfase doorgekomen. Ik weet ook zeker dat hij er alles aan doet om met zijn team de finale te halen, want hij was in 2014 al succesvol en zorgt overal waar hij komt voor overwinningen. Als ik het Nederlandse publiek was, zou ik me niet zo veel zorgen maken en gewoon kijken wat er gaat komen."

In de Verenigde Staten is het al dan niet meespelen van Christian Pulisic tegen Nederland momenteel talk of the town. Daar kon Berhalter nog niet al te veel over zeggen. "We gaan zo op het trainingsveld bekijken hoe het met hem gaat. Ik vind wel dat het de goede kant op gaat, dus ik heb goede hoop en verwacht hem er normaal gesproken ook bij." De aanvaller van Chelsea raakte in de laatste groepswedstrijd tegen Iran (1-0 winst) geblesseerd aan zijn buikspier, maar lijkt het duel met Oranje dus te halen.