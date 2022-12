Vormer keert niet terug in Nederland en laat Eredivisionist blauwtje lopen

Vrijdag, 2 december 2022 om 14:16 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:16

FC Groningen heeft tevergeefs een poging gewaagd om Ruud Vormer terug te halen naar Nederland, weet Voetbal International. De middenvelder zit bij Club Brugge in een uitzichtloze situatie en wordt al sinds halverwege augustus niet meer in de wedstrijdselectie opgenomen, maar ziet een terugkeer in de Eredivisie voorlopig ook niet zitten.

Vormer maakte in september 2014 de overstap van Feyenoord naar Brugge. De middenvelder met de karakteristieke, strak achterover gelakte coupe groeide al snel uit tot clubicoon in het Jan Breydelstadion. In januari 2016 droeg Vormer voor het eerst de aanvoerdersband om zijn arm, en ruim twee jaar later verdiende hij een debuut voor het Nederlands elftal. Vorig seizoen begonnen zijn aantal speelminuten echter terug te lopen. Een uitgaande transfer ging destijds echter niet door.

Sinds dit seizoen is de liefde tussen Brugge en Vormer helemaal over, daar hij al sinds halverwege augustus niet meer in de selectie werd opgenomen. Afgelopen week bereikte het hoofdstuk een nieuw dieptepunt, toen de middenvelder zich zelfs niet hoefde te melden voor een nietszeggend oefenpotje. Vormer klust tijdens het WK wat bij als analist op de Belgische televisie. Ook schrijft hij columns voor Het Nieuwsblad. De mogelijkheid om bij FC Groningen terug te keren in de Eredivisie heeft hij naast zich neergelegd.

VI-verslaggever Reon Boeringa weet dat de Trots van het Noorden desondanks op zoek blijft gaan naar een speler 'in de categorie Ruud Vormer': een ervaren speler met bewezen diensten. Bij Groningen zijn ze deze winter sowieso nog niet heel succesvol op de transfermarkt. Technisch directeur Mark-Jan Fledderus is naarstig op zoek naar een nieuwe trainer sinds het ontslag van Frank Wormuth, maar kreeg al van verschillende trainers 'nee' te horen. Onder meer Dick Lukkien, Dick Schreuder en Peter Bosz bedankten voor de functie.

Vormer beleefde op de Nederlandse velden zijn meest succesvolle tijd bij Roda JC, de club die hij tussen 2008 en 2012 diende. De middenvelder vocht in zijn eerste jaar in Limburgse dienst tegen degradatie, maar klom daarna al snel op naar de middenmoot. Het leverde hem in 2012 een transfer naar Feyenoord op. Bij Club Brugge werd Vormer onder meer vijf keer landskampioen en veroverde hij één keer de beker. Zijn contract bij Blauw-Zwart loopt nog door tot volgend jaar zomer. Brugge heeft een optie om het contract met een jaar te verlengen.