‘Hij doet wat Frenkie de Jong op dit moment bij Nederland zou moeten doen’

Vrijdag, 2 december 2022 om 13:24 • Tom Rofekamp • Laatste update: 13:29

De ganse globe zag donderdag hoe Marokko zich met een 1-2 zege op Canada tot groepswinnaar kroonde op het WK. Daardoor wacht een ontmoeting met Spanje in de achtste finale. Ook in het Corendon Hotel in Amsterdam werd er met massa's gekeken naar de ontknoping in Groep F, waarbij Voetbalzone-presentator Mounir Boualin aanwezig was. Hij sprak tal van bekende figuren binnen en buiten de voetbalwereld over Marokko en wie daar de absolute uitblinker is.

Onder meer voormalig Marokkaans international Khalid Sinouh, cabaretier Najib Amhali en (Boer) Ayoub Louirhani waren aanwezig in het hotel. Laatstgenoemde was in alle staten over de werklust van Hakim Ziyech tegen de Canadezen. "Die man heeft stierenlongen, jongen! Dat is niet normaal!", zei Louirhani, die een collega van de oud-Ajacied echter de prijs voor Man van de Wedstrijd uitdeelde. "Ik geef hem dan toch aan Sofyan Amrabat. Elk moment dat je kijkt zie je hem. In elk shot zie je hem. Dan doe je iets goed."

Ook journalist Frits Barend noemde de middenvelder van Fiorentina 'de ster van Marokko'. "Hij corrigeert voor de verdediging zoveel, hij organiseert zoveel – hij doet wat Frenkie de Jong op dit moment bij Nederland zou moeten doen", luidde diens uitleg. Sinouh sprak soortgelijke woorden. "Je zag in de tweede helft hoe Amrabat Canada met zijn power en loopvermogen weghield van het doel. En ook aanvallend deed hij mee."

De oud-doelman vond echter niet dat Amrabat op eenzame hoogte stond: die positie moest hij delen met Ziyech. Amhali vond juist dat laatstgenoemde de enige echte vedette was. "Voor mij is Ziyech nog steeds de grote ster. ik wilde zo graag dat hij erbij kwam, er waren allemaal troubles met de trainer (ex-bondscoach Vahid Halilzodzic, red.), en uiteindelijk zit hij er toch wel bij. Ziyech, love you man", predikte de cabaretier, voordat hij een kushandje naar de camera blies.