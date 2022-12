Ivan Rakitic bespot ontroostbare Romelu Lukaku na uitschakeling België

Vrijdag, 2 december 2022 om 13:22 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:23

Ivan Rakitic heeft de spot gedreven met Romelu Lukaku. De spits van België miste donderdagmiddag in het beslissende laatste groepsduel met Kroatië (0-0) tal van kansen en slaagde er met zijn land niet in om zich te plaatsen voor de knock-outfase. De Kroaten deden dat wel en staan in de achtste finales tegenover Japan. Na het laatste fluitsignaal postte Rakitic een video op Instagram waarin hij Lukaku, die ontroostbaar was na de uitschakeling van de Rode Duivels, bedankte voor zijn gemiste kansen.

Ivan Rakitic thanking Lukaku ???? pic.twitter.com/gUaEbIgdlN — Sara ?? (@SaraFCBi) December 2, 2022

"We zouden Lukaku een maand vakantie naar Split moeten betalen. Laten we dat doen", aldus de middenvelder van Sevilla. Lukaku reisde geblesseerd af naar Qatar en leek de eerste twee groepswedstrijden te moeten missen. In het eerste duel met Canada kwam hij uiteindelijk niet in actie. Tegen Marokko deed hij tien minuten mee, tegen Kroatië een helft. De spits bracht bij zijn invalbeurt meteen iets teweeg, maar slaagde er dus niet in om te scoren. België had zich bij een overwinning op Kroatië geplaatst voor de laatste zestien.