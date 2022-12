Van Gaal spreekt van ‘zorgelijke situatie’ bij Oranje voor treffen met VS

Vrijdag, 2 december 2022 om 13:13 • Guy Habets • Laatste update: 13:35

Louis van Gaal heeft in de aanloop naar de wedstrijd in de achtste finale van het WK tegen de Verenigde Staten aan de NOS laten weten dat er een aantal spelers in de selectie van het Nederlands elftal ziek zijn. De bondscoach stelt dat er 'griepverschijnselen' waar te nemen zijn en noemt dat zelfs 'zorgelijk'. De ziekte wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de airco in de stadions in Qatar.

De afgelopen dagen was al te merken dat Frenkie de Jong en Marten de Roon verkoudheidsklachten hadden. Dat is overgeslagen op een aantal andere spelers, zo meldt Van Gaal voor de camera van de NOS. De keuzeheer van Oranje rept van 'griepverschijnselen' die waarschijnlijk veroorzaakt worden door de airconditioning in de stadions in Qatar. Hoe veel spelers zich niet lekker voelen, is niet duidelijk.

Daar wilde Van Gaal immers niets over kwijt. Ook noemde hij geen namen. "Daar gaan we niet over uitweiden", zo stelde de Amsterdammer. "Maar als het in de groep rondgaat, dan is het wel zorgelijk." Het Nederlands elftal trainde ook niet op elf-tegen-elf, wat normaal gesproken wel gebeurt voor een wedstrijd. Of dat te maken had met de zieke spelers, zei Van Gaal niet. "Ik heb ze een dagje rust gegund. Met deze groep is het zo dat zij dat communiceren met mij. Ik luister dan naar mijn spelers."

De selectie van het Nederlands elftal bleef lang gevrijwaard van personele problemen. Alleen Memphis Depay was niet helemaal fit en moest opgetraind worden, maar verder waren alle spelers fit. Het is nog maar de vraag of dat voor de ontmoeting met de Verenigde Staten van zaterdag ook zo zal zijn. Dat zal blijken wanneer Van Gaal rond de klok van 14.30 uur op zaterdagmiddag zijn opstelling bekend zal maken.