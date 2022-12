Van Gaal reageert op uitspraken van Depay: ‘Of dat nou verstandig is...’

Vrijdag, 2 december 2022 om 12:33 • Guy Habets

Louis van Gaal vindt het niet verstandig dat Memphis Depay zich openlijk heeft uitgesproken over zijn gewenste opstelling van het Nederlands elftal. De aanvalsleider van Oranje liet weten dat hij graag met Steven Bergwijn in de voorhoede speelt en Cody Gakpo achter zich wil hebben als nummer 10. Dat zou betekenen dat Davy Klaassen op de bank plaats moet nemen. Van Gaal had dat liever niet gehoord.

De bondscoach wordt op de persconferentie door Noa Vahle van SBS geconfronteerd met de uitspraken van Depay, die aangaf dat hij het liefst met de balvaste Bergwijn in de offensieve linie wil spelen. "Jullie hebben een geweldige band met mijn spelers, dus dan kan het gebeuren dat hij gewoon zijn mening geeft", reageert Van Gaal. "Of het verstandig is, is een tweede. Maar goed, dat kan, iedereen mag zijn mening hebben en zeker in Nederland."

Van Gaal was wel te spreken over de rol van Depay na afloop van de met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen Qatar. Toen riep de aanvaller van Barcelona de groep bij elkaar om ze vol passie toe te spreken en dat deed denken aan hoe Arjen Robben dat deed op het WK in 2014. "Robben deed dat ook en dat is een kwaliteit op zichzelf. Net als Arjen is ook Memphis Depay de enige in zijn soort en misschien heeft Memphis het wel overgenomen van Arjen."

De keuzeheer hoopt dat Depay de rol als motivator in de selectie ook daadwerkelijk op zich neemt zoals Robben dat acht jaar geleden ook deed. "Dat zou best kunnen, want Memphis is erbij geweest in Brazilië en dat zijn er in de huidige selectie niet zo veel. Ik juich het alleen maar toe als spelers dit soort acties ondernemen." Zaterdag neemt Oranje het vanaf 16.00 uur op tegen de Verenigde Staten in de achtste finales en staat er een plek in de kwartfinale op het spel.