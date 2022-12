Van Gaal wordt gevraagd naar trainersvacature België: ‘Ik heb erover nagedacht’

Vrijdag, 2 december 2022 om 12:30 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:56

Louis van Gaal is vrijdag tijdens de persconferentie gevraagd naar de vacante trainerspositie bij de Belgische nationale ploeg. Bondscoach Roberto Martínez besloot donderdag na de eliminatie de handdoek in de ring te gooien en op te stappen bij de Rode Duivels. In de Belgische media werd vervolgens al snel de naam van Van Gaal genoemd. De 71-jarige oefenmeester zei opvallend genoeg niet bij voorbaat 'nee'.

Een journalist van Het Nieuwsblad vroeg Van Gaal naar de vacante trainerspositie bij de Rode Duivels. "In België zijn wij een beetje jaloers op jullie uiteraard. Ik zag op enkele websites uw naam opduiken als potentiële bondscoach voor België. Is dat iets wat u ziet zitten, om met uw vrouw naar België te verhuizen?", werd Van Gaal voorgelegd. "België is een mooi land met hele vriendelijke mensen", aldus Van Gaal enigszins cynisch. "En Knokke is een heel mooi strandpaleis. Dus ik heb er al over nagedacht."

Het Belgische journaille raakte duidelijk geprikkeld door de uitspraken van Van Gaal en ging erop door. "Wat is er nou voor nodig om u, en uw vrouw Truus uiteraard, te overtuigen?", vroeg een andere journalist. "Je hebt het heel goed aangeduid. Je moet mevrouw Truus overtuigen", aldus Van Gaal. "Nee, dat is het niet. Ik kan altijd vrij alle beslissingen nemen. Maar er zijn bepaalde landen waar ik niet naartoe ga. En Truus zeker niet. Zo simpel is het. Volgens mij zijn we hier met Nederland bezig. Wij willen wereldkampioen worden en we hebben nog vier wedstrijden te gaan. Daarna gaan we wel zien of er aanbiedingen komen."

Van Gaal heeft een contract bij de KNVB tot en met het WK. Daarna neemt Ronald Koeman het stokje van hem over. "Ik heb al in een interview in de Nederlandse media gezegd dat als wij wereldkampioen worden, de voetbalwereld zo opportune is dat er aanbiedingen komen. Dat weet ik ook. Maar we zijn nog geen wereldkampioen. En als ik de Nederlandse media moet geloven worden we dat ook niet", zegt Van Gaal, die tijdens zijn trainersloopbaan alleen bondscoach was van Oranje. België is echter niet helemaal onbekend terrein. Tussen 1973 en 1977 droeg hij als speler het shirt van Royal Antwerp FC.

Tot slot werd Van Gaal gevraagd naar de vroegtijdige uitschakeling van de Belgen. "Ja, wat is verrassend? Wij hebben de laatste twee wedstrijden ook gewonnen van hen. Er spelen voetballers in die echt geweldig zijn, vind ik. Als je ze individueel beschouwt. Maar het gaat in mijn ogen altijd om het team. Ik kan dat niet goed beoordelen, want ik ben niet op de trainingen geweest en zie niet alle wedstrijden. Ik heb wel de laatste wedstrijd (tegen Kroatië, red.) gezien. Die hadden ze gewoon moeten winnen en dan hadden ze zich gekwalificeerd. Voetbal is niet alleen techniek en tactiek. Er komt ook geluk bij kijken."