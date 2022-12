Vrijdag, 2 December 2022

Feyenoord shopt voor defensie in Uruguay

Internazionale bekijkt de mogelijkheid op de eventuele komst van Franck Kessié. De Ivoriaan is allesbehalve onomstreden in Barcelona, maar wordt alleen interessant als hij bereid is zijn salaris te verlagen. (La Gazzetta dello Sport)

Kasper Dolberg gaat voortijdig terugkeren bij OGC Nice. De ex-Ajacied wordt sinds begin dit seizoen gehuurd door Sevilla, dat na acht wedstrijden echter al genoeg gezien heeft. (Mundo Deportivo)

Feyenoord gaat zich mogelijk versterken met Patricio Pacifíco. Het is de bedoeling dat de zestienjarige stopper van Defensor Sporting Club binnenkort naar Rotterdam komt om er stage te gaan lopen. (1908.nl)

Valencia wil met AS Roma in gesprek over een definitieve overgang van Justin Kluivert. De vleugelaanvaller, die al gehuurd wordt door los Che, maakt indruk in de sinaasappelstad. (Il Tempo)

Atlético Madrid is dicht bij een akkoord met Caglar Söyüncü. De defensief noodlijdende Spanjaarden twijfelen alleen nog of ze de stopper nu of komende zomer willen binnenhalen, aangezien hij in juni uit zijn contract loopt. (AS)